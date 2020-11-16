أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين 16-11-2020، استقرت الأسعار في الأسواق، وسط ترقب لحدوث تغيرات خلال الفترة القليلة الماضية بسبب تغير الموسم.

تحيا مصر يرصد أخر تطورات أسعار الخضروات والفاكهة في السوق المصري من خلال قائمة بالأسعار المتداولة في الأسواق.

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين 16-11-2020



تراوح سعر البصل بين 6 إلى 7 جنيهات في الأسواق، كما ارتفع سعر كيلو الطماطم ليصل إلى 12 جنيهًا، وسجل سعر كيلو البطاطس 7 جنيهات، وارتفع الفلفل الألوان ليسجل 25 جنيهًا، الفلفل الرومي البلدي بين 4 جنيه 6 جنيهات.

بلغ كيلو الثوم إلى 27 جنيهًا، وسعر كيلو الملوخية 5 جنيهات، تراوح متوسط سعر كيلو الكوسة بعد ارتفاعها بين 8 إلى 10 جنيهات، ارتفعت الفاصوليا لتصل إلى 24 جنيهًا، فيما استقر سعر الليمون البلدي بين 5 - 10جنيهًا، تراوح سعر الجزر 6 -8 جنيهات، أما الباذنجان البلدي تراوح بين 2 و3.75 جنيه.

بلغ سعر كيلو البامية الخضراء 22 جنيهًا، وسجل سعر الخيار البلدي 6 جنيهات، وسجل سعر كيلو ورق العنب 20 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو البسلة من 10 إلى 12 جنيها، وتراوح سعر خس كابوتشي بين 3- 7 جنيهات، وسجل والبنجر10جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم



شهدت أسعار الفاكهة في الأسواق تذبذب كبير مع تغير الفصول، ليسجل سعر البرقوق 20 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الموز بين 17 - 20 جنيهًا، وسجل الكانتلوب 7 جنيهات، وبلغ سعر الأناناس 35 جنيه.

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الجدير بالذكر، أن التغييرات المناخية سبب أخر في تغير الأسعار، إلا أنه يوجد هناك فجوة من الممكن أن تمتد إلى شهر تقريبًا، بسبب أن المخزون الحالي لن يكفي إحتياج الأسواق.