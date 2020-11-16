الهضيبي يتقدم بأول اقتراح برغبة في مجلس الشيوخ حول منزل مصطفى النحاس

اعلن الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب الوفد، تقدمه بطلب اقتراح برغبة عامة إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء ووزير الأوقاف ومحافظ الغربية بشأن منزل مصطفى النحاس باشا.

وأكد الهضيبي، في بيان اليوم، أن ذلك الاقتراح برغبة يأتي استنادًا لنص المادة 133 من اللائحة الداخلية للمجلس.