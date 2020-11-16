فتح باب التقدم للمشروعات التنافسية لدعم تميز مؤسسات التعليم العالى

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بتوفير بيئة تنافسية لدعم التميز بين الجامعات تمهيدا للاعتماد الدولى.

وأشار الدكتور هشام عبدالخالق المدير التنفيذى لوحدة مشروعات تطوير التعليم العالى، إلى أن الهدف من هذا المشروع هو خلق بيئة تنافسية للتميز بين الأقسام العلمية والأقسام الادارية والبرامج الأكاديمية والأنشطة البحثية والخدمية فى المؤسسات التعليمية داخل الجامعة وخارجها لتعزيز قدرتها التنافسية.

وأوضح الدكتور سيد عبدالقادر مدير مشروع دعم التميز بوحدة مشروعات تطوير التعليم العالى، أن قواعد التقدم للمشروع تشمل الآتى:

أن تكون المؤسسة التعليمية المتقدمة قد تم تخريج دفعة على الأقل من الطلاب، وأن يكون عدد المشروعات المسموح به للتقدم من كل جامعة لا يتعدى 4 مشروعات حسب أولويات كل جامعة، على أن يكون مسموح لكل كلية بالتقدم بمشروع واحد فقط، كما يجب أن يقدم القائمين على المشروع مخرجات تضمن الاعتماد الدولى خلال الفترة الزمنية للتنفيذ والتى تبلغ 24 شهرا.

جدير بالذكر أن الحد الأقصى لتمويل المشروع الواحد يبلغ 2.5 مليون جنيه، ولا تقل مساهمة الجامعة عن 40% من تمويل المشروع، بالإضافة إلى استغلال الإمكانيات والتسهيلات المتاحة بالكليات فى الجامعات.