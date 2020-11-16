صور.. محافظ الغربية يتابع انضباط المرور فى شارع الجلاء بطنطا

تابع الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية صباح اليوم الإثنين، الأعمال الجارية بشارع الجلاء بحى ثان طنطا، إذ تابع إدارة المرور للمحاور أمام المدارس، لتهدئة السرعة فى الشارع لحين انتهاء الطابور الصباحى بالمدارس، واطمئن على دخول كل الطلاب.





ووجه رحمى إدارة المرور بالالتزام بهذا الإجراء يوميا من السابعة صباحا وحتى انتهاء الطابور الصباحى، وكذلك فى توقيت خروج الطلاب لحمايتهم خلال عبور الطريق لحين الانتهاء من عمل المطبات الصناعية.

كما تابع محافظ الغربية اتباع السائقين للإجراءات الاحترازية، موجها بارتداء الكمامات وغلق باب السيارة أثناء السير، كما رافق المحافظ لجنة شرطية لمكافحة التحرش، مشددا على مكافحة هذه الظاهرة بكل حزم خصوصا فى شارع سعيد نظرا للشكاوى الواردة من هذا الشارع.

وخلال الجولة، استمع الدكتور طارق رحمى إلى طلبات المواطنين ووجه رئيس حى أول طنطا بتنفيذ حملة مكبرة بشارع ترعة الشيتى لرفع القمامة والإشغالات، كما وجه رئيسى حى أول وثان طنطا برفع القمامة الموجودة بالشوارع فى الصباح الباكر قبل نزول المواطنين.

واختتم المحافظ جولته بمتابعة مصنع دفره لتدوير القمامة إذ تابع حركة السيارات بالمصنع وكذلك تفقد السماد المنتج من أعمال تدوير القمامة.

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