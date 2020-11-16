رئيس 6 أكتوبر الجديدة: تنفيذ كوبرى لربط طريق الواحات بالإسكان الاجتماعى

قال المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، إنه جار البدء فى تنفيذ كوبرى علوى لربط طريق الواحات بمشروع الإسكان الاجتماعى بمنطقة أرض غرب المطار بالمدينة، والتى تضم نحو 24 ألفا و888 وحدة " إسكان اجتماعى" جار تنفيذها بالمنطقة، بجانب أكثر من 100 ألف وحدة سكنية من المقرر تنفيذها بالمنطقة.





وأوضح المهندس عادل النجار، فى بيان لوزارة الإسكان اليوم الإثنين، أنه تم إسناد تنفيذ المشروع لشركة "بتروجيت"، بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 200 مليون جنيه، تيسيرا على المواطنين لسهولة الوصول للمشروع أسوة بالكوبرى المنفذ بمنطقة الـ800 فدان. وأشار إلى أن الـ 100 ألف وحدة سكنية المقرر تنفيذها بالمنطقة، ضمن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتوفير الوحدات السكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل.

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