صور.. رئيس جامعة حلوان للطلاب الوافدين: أنتم سفراء لمصر فى بلادكم

شهدت جامعة حلوان، اليوم الإثنين، فعاليات اليوم التعريفى وحفل استقبال الطلاب الوافدين الجدد والقدامى الذى نظمته إدارة الوافدين بالجامعة، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أحمد عبد الغنى مدير إدارة الوافدين وبحضور الدكتورة رشا كمال رئيس الإدارة المركزية للوافدين بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى وعمداء الكليات، ووكلاء الكليات، والمنسقين الأكاديميين من الكليات.





وأوضح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان أن فعاليات اليوم التعريفى للطلاب الوافدين تأتى فى إطار خطة الجامعة وجهودها الدءوبة للظهور بصورة منفردة ذات قدرة تنافسية على المستوى الإقليمى والدولى وحرصها الدائم على الاهتمام بالطلاب الوافدين، مؤكدا بذل الجامعة قصارى جهدها لاستقطاب الطلاب الوافدين من خلال تسهيل جميع الإجراءات وتوفير نظام تعليم أكاديمى متكامل وتنظيم العديد من الأنشطة الثقافية والرياضية وتقديم خدمات متميزة، وكل ذلك يأتى فى ضوء اهتمام القيادة السياسية بجذب الطلاب للدراسة فى مصر.



وشدد رئيس الجامعة على الاهتمام بتسهيل التواصل واستيعاب الطلاب الوافدين بمختلف الكليات بالإضافة إلى التعاون مع رابطة الطلبة الوافدين و بحث كل الأمور الخاصة بها، وقال للطلاب: "أنتم سفراء بلادكم فى جامعة حلوان، وأنتم تعكسون ثقافات بلادكم العظيمة وكرمها وحرصها الشديد على دعم أبنائها بالعلم والمعرفة، و"ستكونون سفراء لمصر فى بلادكم عند عودتكم إليها"، وفى ختام كلمته دعا الدكتور ماجد نجم الطلاب إلى التسلح بالمهارات المختلفة إلى جانب العلم والدراسة.



وأشارت الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث إلى خطة الجامعة لزيادة أعداد الوافدين وكذلك المنح الدراسية المقدمة لهم مع الحرص على التواصل معهم وتذليل الصعوبات التى تواجههم والمتابعة المستمرة للطالب منذ قيده بالجامعة حتى تخرجه، وكذلك الاهتمام بدمج الطلاب الوافدين مع أقرانهم المصريين من خلال الأنشطة والمسابقات والبرامج المختلفة، كما أعلنت سيادتها عن حزمة من الإجراءات التحفيزية للعاملين بإدارة الوافدين.



وأفاد الدكتور أحمد عبد الغنى بتقديم الدعم الكامل والمستمر للوافدين والعمل على اجتذابهم للجامعة وتوطيد علاقتهم وانتمائهم لها، بالإضافة إلى إقامة يوم ترحيبى بالطلاب الوافدين الجدد والقدامى، وتعريف الطلاب بالبرامج الجديدة بالجامعة، وتوضيح الخدمات الثقافية والتعليمية والاجتماعية التى تقدمها إدارة الوافدين، كل ذلك بالإضافة إلى تبنى استراتيجيات تتوافق مع المستجدات لخدمة الطالب الوافد، علاوة على تجديد المدن لسكن الوافدين.



وأثنت الدكتورة رشا كمال على إدارة الوافدين التى شهدت طفرة كبيرة بالجامعة و التواصل الدائم مع الإدارة المركزية، وأوضحت اهتمام القيادة السياسية بدراسة الوافدين فى مصر حيث أطلقت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى مباردة "ادرس فى مصر" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وعلى هامش اليوم تم تنظيم معرض فنى للأعمال الفنية للوافدين وعرض لثقافات بعض الشعوب، كما تم توزيع شهادات تقدير وجوائز للطلاب المتفوقين فى جميع المجالات.



وأهدى الدكتور ماجد نجم درع الجامعة للدكتورة رشا كمال رئيس الإدارة المركزية للوافدين بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى تقديرا لجهودها الجليلة، كما أهدت الدكتورة رشا كمال الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان درع مبادرة "ادرس فى مصر".