البيئة تقدم الدعم الفنى لمباردة رواد التنمية المستدامة للمساهمة فى نشر وتبسيط...

في اطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمعاونة منظمات المجتمع المدني المدنية بالتنمية المستدامة قامت وزارة البيئة من خلال وحدة التنمية المستدامة والإدارة العامة للجمعيات الأهلية بالمشاركة فى المؤتمر الذى عقدته مؤسسة مش لوحدك للتنمية تحت رعاية جهاز شئون البيئة لتدشين (مباردة رواد التنمية المستدامة ) .
تهدف المبادرة إلى تعريف المواطنين بمفهوم التنمية المستدامة ومحاوره وأهدافه، و بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بطريقة مبسطة مما سيجعلها مبادرة سهلة التقبل لدى المواطن البسيط ، وقد أطلقت المبادرة أولى حملاتها التوعوية ( حملة ترشيد استخدام الاكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام ) لما لها من أضرار كبيرة على البيئة والكائنات الحية وتقوم الحملة بتعريف الجمهور بالبدائل الصديقة للبيئة مثل الاكياس البلاستيكية سميكة الحجم والاكياس الورقية والشنط القماش.
وأكدت المهندسة سماح صالح رئيس وحدة التنمية المستدامة على حرص وزارة البيئة على تقديم الدعم الفنى للمبادرة من خلال المشاركة بالخبراء والمتخصصين فى مجال التنمية المستدامة فى الدورات التدريبية وورش العمل التى ستعقدها المبادرة لفئات المجتمع المختلفة بهدف نشر وتبسيط مفهوم التنمية المستدامة .
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