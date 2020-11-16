التنمية المحلية لـ دوت الخليج : تنفيذ قرار نقل تراخيص البناء للجامعات قريبا

وتوقع ان تصدر القرارات الخاصة بالاشتراطات وتعلن اللجنة عن الاليات الخاصة بالتنفيذ خلال الايام القادمة.
وكلف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، الجامعات بتولى اصدار تراخيص البناء بدلا من الادارات الهندسية بالمحافظات، موضحا ان الجامعات في المحافظات ستكون بمثابة مكاتب استشارية لاصدار التراخيص لضبط العمران بالمدن والمحافظات.
يذكر ان هناك قرارا من رئيس الوزراء بوقف تراخيص البناء لحين الاعلان عن الاشتراطات الجديدة للبناء، ولا يسرى قرار الوقف على المشروعات القومية و المنشآت الصناعية والسياحية والحكومية حيث انها مستمرة في البناء وذلك لانها مدن بناءات ليست عشوائية وانما مخططة ومدروسة،وتم السمح للمواطنين الحاصلين على ترخيص من قبل حتى 4 ادوار باستئناف البناء.
وسينتهى قرار وقف تراخيص البناء لمدة ستة اشهر في 24 نوفمبر الجارى ،ومن المتوقع ان تصدر اشتراطات البناء قبل انتهاء المدة.
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