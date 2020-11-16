التنمية المحلية لـ دوت الخليج : تنفيذ قرار نقل تراخيص البناء للجامعات قريبا

كشف الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمى لوزارة التنمية المحلية، عن ان قرار مجلس الوزراء باصدار تراخيص البناء من الجامعات بالمحافظات، بدلا من الادارات الهندسية بالمحليات، سيتم تنفيذه فور اعتماد الاشتراطات الجديدة للبناء .

واضاف قاسم، في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، انه فور اعتماد المجلس الاعلى للتخطيط العمرانى التابع لوزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية، للاشتراطات وعرضها على مجلس الوزراء لاقرارها سيتم عقبها الاعلان عن اليات تفعيل قرار نقل تراخيص المبانى للجامعات بدلا من المحليات .

وعن مصير الإدارات الهندسية بالمحافظات بعد تنفيذ القرار ،قال انه بمجرد صدور الاشتراطات سيتم الكشف عن كل تفاصيل واليات التنفيذ.

وتوقع ان تصدر القرارات الخاصة بالاشتراطات وتعلن اللجنة عن الاليات الخاصة بالتنفيذ خلال الايام القادمة.

وكلف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، الجامعات بتولى اصدار تراخيص البناء بدلا من الادارات الهندسية بالمحافظات، موضحا ان الجامعات في المحافظات ستكون بمثابة مكاتب استشارية لاصدار التراخيص لضبط العمران بالمدن والمحافظات.

يذكر ان هناك قرارا من رئيس الوزراء بوقف تراخيص البناء لحين الاعلان عن الاشتراطات الجديدة للبناء، ولا يسرى قرار الوقف على المشروعات القومية و المنشآت الصناعية والسياحية والحكومية حيث انها مستمرة في البناء وذلك لانها مدن بناءات ليست عشوائية وانما مخططة ومدروسة،وتم السمح للمواطنين الحاصلين على ترخيص من قبل حتى 4 ادوار باستئناف البناء.

وسينتهى قرار وقف تراخيص البناء لمدة ستة اشهر في 24 نوفمبر الجارى ،ومن المتوقع ان تصدر اشتراطات البناء قبل انتهاء المدة.