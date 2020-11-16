ماكرون: " فرنسا لن تغير من حقها في حرية التعبير"

أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن فرنسا لن تغير من حقها في حرية التعبير فقط، معترضًا على الدعم الدولي الخجول نسبيًا بعد الهجمات الأخيرة في بلاده.

وأضاف ماكرون: "منذ 5 سنوات، عندما قتلوا من كانوا يرسمون الكاريكاتور في صحيفة شارلي إيبدو، سار العالم بأسره في باريس ودافع عن هذه الحقوق، الآن، لدينا مدرس مذبوح، الكثير من الأشخاص المذبوحين، لكن الكثير من رسائل التعزية كانت خجولة" في إشارة إلى مقتل المدرس الفرنسي، صامويل باتي.

وتابع: "في المقابل، لدينا مسئولون سياسيون ودينيون من جزء من العالم الإسلامي قالوا بشكل منظم: عليهم تغيير هذا الحق. هذا الأمر يصدمني. أنا مع احترام الثقافات والحضارات لكني لن أغير حقي لأنه يثير صدمة في الخارج".

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الجدير بالذكر، أن الرئيس الفرنسي قال إن بلاده لن تتخلى عن نشر الرسوم المسيئة للرسول من قبل، فيما أعلنت العديد من الدول إدانتها ورفضها الشديد لهذه التصريحات التي اثارت غضب جميع الدول الاسلامية.