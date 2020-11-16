تحيا مصر يكشف حقيقة "لغط المقعد التائه" بنتيجة انتخابات مجلس النواب

يكشف موقع تحيا مصر حقيقة اللغط الذي أثير حول نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، التى أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، وذلك بالحديث عن وجود "مقعد تائِه" لم تجري عليه العملية الانتخابية.



اللغط الذي أثير جاء عبر صفحات مواقع التواصل الإجتماعي-فيس بوك"، حيث تم الإعتماد علي المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات والذي ذكر فيه المستشار لاشين إبراهيم، أن الجولة الأولي من المرحلة الثانية شهدت منافسة علي 141 مقعد من المقاعد الفردية، و142 مقعد للقائمة في الوقت الذي كان من المفروض أن تجري العملية الانتخابية علي كل من 142 مقعد فردي، و142 مقعد للقائمة، بوازع أن العملية الانتخابية تجري من منطلق النظام المختلط بواقع 50% فردي و50% قائمة.



بمراجعة موقع تحيا مصر تعديلات قانون مجلس النواب الصادر من مجلس النواب الحالي برئاسة د. علي عبد العال، وقانون تقسيم الدوائر الصادر أيضا من مجلس النواب الحالي، والخطاب الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات بنتيجة المرحلة الأولي والخطاب الرسمي للهيئة الوطنية للمرحلة الثانية تبين أن النتيجة المعلنة وفق القانون والدستور ولا يوجد به أي لغط أو مقعد تائه إطلاقا.



بحسب البيانات الرسمية فالمرحلة الأولي من انتخابات مجلس النواب أجريت علي 142 مقعد للقائمة، وفازت فيها القائمة الوطنية من أجل مصر بقطاع الجيزة، وقطاع الصعيد، وعلي 143 مقعد من المقاعد الفردية بواقع 14 محافظة ضمت قطاع الجيزة والصعيد وغرب الدلتا، بواقع 143 مقعد إلا أنه مع صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن دائرة ديرمواس بمحافظة المنيا وتصعيد أحد المرشحين الذين تم استباعدهم، قررت الهيئة الوطنية تأجيل العملية الانتخابية بها، ومن ثم أصبح في الجولة الأولي من المرحلة الأولي أن محافظة المنيا أجريت المنافسة علي 15 مقعد من أصل 16 مقعد، ومن ثم يكون إجمالي عدد مقاعد المحافظات الأربعة عشر بالمرحلة الأولي 142 مقعد فقط ويتبقي مقعد فقط الذي صدر الحكم بشأن دائرته في ديرمواس.



وعلي مستوي الجولية الأولي من المرحلة الثانية فإجمالي عدد المقاعد 141 للـ13 محافظة التى ضمت قطاع القاهرة وووسط وجنوب وشرق الدلتا بجانب الـ142 مقعد للقائمة، ومن ثم يكون الإجمالي للمقاعد الفردية 284 مقعد تم فيها عملية الاقتراع فيما عد مقعد ديرمواس، وأجري الاقتراع علي الـ284 مقعد للقائمة وتم حسمه للقائمة الوطنية من أجل مصر، وبالتالي لا وجود إطلاقا لمقعد تائه، وأجرت الهيئة الوطنية العملية الانتخابية وفق قانون مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر المحدد المقاعد بـ568 للقائمة والفردي.

