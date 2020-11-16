وزير الرياضة: محور التنمية المستدامة فى مقدمة أولوياتنا.. ونقدم مبادرات تأهيلية للتوظيف

قال الدكتور أشرف صبحى:" إن الحكومة المصرية، تضع محور التنمية المستدامة فى مقدمة الأولويات الوطنية، وذلك بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، ويتجسد ذلك فى استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

وأشار خلال حديثه فى الجلسة الافتتاحية لفعاليات الملتقى العاشر للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة تحت عنوان "الاستثمار المسؤول بوابة التعافى والعبور بالأزمات"، إلى أهمية تضافر الجهود وتكاتف جميع الأطراف، لتحقيق تنمية مستدامة متوازنة تضمن المستقبل، وعقد العديد من الشراكات الفعالة التى تحقق التنمية.

وفيما يتعلق بمشروعات وبرامج الوزارة، أكد صبحى، أن وزارة الشباب والرياضة تولى بالغ الاهتمام ببرامج التنمية المستدامة وفق خطة منهجية، فتحرص على تأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل، ونشر ثقافة العمل الحر، وتنفيذ مبادرات التأهيل للتوظيف منها مبادرة "طور وغير"، إضافة إلى تشجيع الشباب على الإقبال على المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ مساهمةً فى القضاء على البطالة بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص.