ترامب يعلن فوزه في الانتخابات الامريكية

كرر دونالد ترامب رفضه لنتائج انتخابات الرئاسة، اليوم الاثنين، واعتبر نفسه فائزا على منافسه الديمقراطي جو بايدن.

غرد ترامب، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، اليوم الاثنين، قائلًا: "لقد فزت بالانتخابات".

أعاد دونالد ترامب، رفضه وتذمره من نتيجة الإنتخابات الامريكية، بعدما اعترف لأول مرة بفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات، لافتًا إلى أن الطريق لايزال أمامهما لتحديد الفائز.

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كان قد، خرج الرئيس الامريكي السابق ليشكك في نتائج الانتخابات الامريكية أكثر من مرة، لافتًا إلى أن الفوز كان محسومًا له لولا الأصوات غير القانونية التي تمت حينها.

