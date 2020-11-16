رابط وزارة القوى العاملة للاستعلام عن منحة العمال الغير منتظمة عند صرفها اليوم 16 نوفمبر

الدمام - رهف القحطاني - وزارة القوى العاملة، مع اقتراب صرف منحة العمالة الغير منتظمة يشهد محرك البحث جوجل تزايدا كبيرا في عدد الباحثين عن المنحة حسب مؤشرات جوجل والتي من خلالها يمكنكم معرف أي تريند ومن المتوقع أن تصل المنحة إلى قائمة أكثر الكلمات بحثا اليوم، ويعتبر الاستعلام عنها مطلبا مُهما لدى الملايين من الشعب المصري الكريم الذين قد قدموا للإستفادة من هذه المساعدة التي تقدمها الدولة لهم من أجل مساعدة المواطنين ذوي الدخل الضعيف والذين يستحقون المساعدة خصوصا إذا تعلق الأمر بأزمة كورونا والتي سببت العديد من المتاعب لأصحاب الشركات الكبرى بل والدول الغنية فما بالك بالمواطنين الضعفاء الذين ليس لديهم دخل ثابت أو عمل منتظم وهؤلاء بالتأكيد هم من توجهت الدولة صوبهم لتضع لهم يد العون وتساعدهم في هذه المحنة الكبيرة التي يعاني منها الغني قبل الفقير وسنتابع معكم في هذا المقال جميع الأخبار المتعلقة بمنحة العمالة من الاستعلام وحتى سحب المبلغ.

منحة العمالة غير المنتظمة

يدرك جميع المواطنين المصريين الذين يعانون من الفقر أهمية هذه المساعدة القيمة التي أمر الرئيس بإعطائها للفقراء كل شهر وهذا مما يذكر فيشكر، وع أن المبلغ ليس بالكبير إلا أنه يفضي لبعض الأسر الكثير من حاجياتهم اليومية وأصبح بمثابة الفرج للكثيرين الذين ضاقت بهم السبل بسبب فيروس كورونا وحظر التجول حيث كان البعض الأشخاص يشتغل خمسة عشر ساعة يوميا من أجل الحصول على لقمة العيش فإذا به حبيس المنزل إما الجوع أو كورونا مران أحلاهما مر، فكان هذه المنحة بادرة خير للكثير من المواطنين ومن رأى كثرة البحث عنها عند قرب نزولها يدرك أهميتها الكبيرة بالنسبة للملايين من المواطنين حيث استفاد منها حتى الآن ما يقارب ستة ملايين شخص في الدفعات الثلاث الأولى ومن المتوقع أن يزداد العدد بكلوني شخص في هذه الدفعة الرابعة حسب التقديرات وبناء على الدفعات السابقة وقد أعلنت وزارة القوى العاملة الموعد الصحيح الذي تصرف فيه منحة العمالة الغير منتظمة.

موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة

سيتم صرف منحة العمالة بعد ساعات قليلة من الآن وذلك حسب ما تناقلته الصحف بناء على ما قاله وزير القوى العاملة وقد كانت وزارة القوى العاملة في وقت سابق حددت يوم الإثنين السادس عشر من شهر نوفمبر الجاري كموعد لصرف منحة العمالة واليوم هو الموعد وقالت الوزارة أن الجميع سيستلم المنحة في بداية صباح اليوم، وكانت الوزارة في وقت سابق لها من هذا الشهر قد اعتذرت للمواطنين عن تأخر الدفعة الرابعة وذلك لأسباب قد تكون خارجة عن إرادة الوزارة ألا وهي مراجعة الطلبات الكثيرة والتي احتاجت إلى وقت أطول تنقيحها، حيث أن الدفعات الثلاث التي منحتها الدولة كلها جاءت في موعد محدد يطمئن الوزير المواطنين على أن هذه المنحة مازالت قائمة والدولة ستحاول في قادم الأيام رفعها إلى مبلغ أكبر وقد ظن العديد من المواطنين أنها تم إيقافها لكن كلام الوزير أعاد البسمة لوجوه الملايين.

طريقة الاستعلام عبر وزارة القوى العاملة

للذين قدموا للإستفادة من منحة العمالة غير المنتظمة والراغبين في معرفة إذا كانوا قد استفادوا من المنحة ام لا اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة القوى العاملة والذي يمكنهم الدخول إليه عبر الرابط هنا .

عند دخولهم إلى موقع الوزارة ستظهر لهم في الصفحة الرئيسية منحة العمالة غير المنتظمة يضغطوا عليها

بعد ذلك يقومون بإدخال رقم الهوية والضغط على كلمة استعلام أسفل الخانة وعند ظهور اسمهم والتأكد من أنهم استفادوا ما عليهم سوى التوجه لأقرب مكاتب البريد لسحب ٥٠٠ جنيه.

وبهذا أعزائنا الكرام نكون قد بينا لكم جميع الخطوات التي من خلالها يمكنكم الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة حظا موفقا لكم جميعا.