“كشف” أسماء المقبولين في منحة العمالة الغير منتظمة نوفمبر 2020 بالرقم القومي موقع وزارة القوى العاملة

الدمام - رهف القحطاني - منحة العمالة الغير منتظمة نوفمبر 2020 وأسماء المقبولين فيها وموعد صرف الدفعة الجديدة، هي أبرز التساؤلات التي تدور في أذهان المواطنين خلال هذه الساعات، وذلك بعدما أعلنت وزارة القوى العاملة عن صرف الدفعة الجديدة من المنحة خلال شهر نوفمبر الجاري من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية بعد تعليمات السيد رئيس الجمهورية بشأن الاستمرار في صرف مستحقات الدفعة حتى نهاية العام الجاري.

منحة العمالة الغير منتظمة

بدأ صرف دفعات منحة العمالة 500 جنيه لكل المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية خلال النصف الأول من العام الجاري، بسبب رغبة الحكومة في تعويض المتضررين من انتشار فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة من أجل مواجهة، ولذا فقد قررت الحكومة وقتها صرف ثلاث دفعات شهرية من المنحة للمواطنين من فئة العمالة غير المنتظمة، ولكن بعد ذلك أعلن السيد رئيس الجمهورية عن صرف ثلاث دفعات جديدة تبدأ من نوفمبر وحتى نهاية عام 2020.

موعد صرف دفعة منحة العمالة نوفمبر 2020

حددت وزارة القوى العاملة الموعد النهائي لبدء صرف دفعة شهر 11 من منحة العمالة غير المنتظمة مؤكدة بإن كل المواطنين عليهم الذهاب إلى مكاتب البريد والمنتشرة في كل أنحاء الجمهورية من أجل صرف مستحقاتهم المالية بالاسم والرقم القومي فقط.

ومن المؤكد بان تبدأ عمليات صرف الدفعة الرابعة من منحة العمالة 500 جنيه وذلك في صباح يوم الاثنين الموافق 16 نوفمبر 2020 من خلال مكاتب البريد ومنافذ الصرف المعتادة.

خطوات استعلام منحة العمالة الغير منتظمة

من خلال موقع وزارة القوى العاملة عبر شبكة الإنترنت يمكن للمواطن المصري الاستعلام عن توقيت صرف الدفعة الرابعة من منحة العمالة بشكل إلكتروني وذلك باستخدام بطاقة الرقم القومي ومن ثم الإطلاع على كشوف المستفيدين من دفعة نوفمبر من المنحة.

وقد جاءت طريقة الاستعلام عن موعد صرف المنحة لشهر نوفمبر 2020 على النحو التالي:

توجه إلى رابط موقع وزارة القوى العاملة 2020 على النحو التالي: “من هنا“.

اختر خدمة استعلام منحة العمالة غير المنتظمة دفعة نوفمبر.

اكتب الرقم القومي للمستفيد في الخانة المخصصة لذلك.

اضغط على استعلم.

انتظر تحميل الصفحة وظهور كشوف المستفيدين من الدفعة الجديدة لمنحة العمالة.

يذكر بأن وزارة القوى العاملة كانت قد أعلنت بأنها تلقت نحو 9 مليون طلب للتسجيل في منحة ومبادرة العمالة غير المنتظمة لشهر نوفمبر 2020 ولكنها قد قامت بفرز كافة هذه الطلبات وأعلنت الموافقة على الطلبات المستحقة للدعم وستبدأ عمليات إيداع المبالغ المالية في حسابات المواطنين خلال الساعات المقبلة.

كشوف المستفيدين من منحة العمالة الدفعة الرابعة 2020

من المؤكد بأن تكشف وزارة القوى العاملة عن أسماء المستفيدين والمقبولين في دفعة العمالة الدفعة الرابعة شهر نوفمبر 2020 وذلك خلال الـ48 ساعة المقبلة، وذلك من خلال الرسائل النصية التي سيتم إرسالها عبر الهاتف المحمول للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية في حالة تم قبول طلبهم بشأن الحصول على منحة العمالة الغير منتظمة لشهر نوفمبر 2020 والتي تقدم لها نحو 9 مليون مواطن حتى الآن.

انطلاق عمليات صرف منحة العمالة 2020 بالاسم والرقم القومي

ناشدت وزارة القوى العاملة كل المواطنين بضرورة الالتزام بكل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية عند الذهاب إلى مكاتب البريد من أجل الحصول على مستحقاتهم المالية في دفعة منحة العمالة الغير منتظمة شهر نوفمبر 2020 خلال الساعات المقبلة، وذلك مع محاولة تجنب الازدحام قدر الإمكان خلال بداية عمليات الصرف في يوم الاثنين الموافق السادس عشر من نوفمبر 2020.

طريقة معرفة موعد ومكان صرف منحة العمالة

أكدت وزارة القوى العاملة في بيان رسمي لها في غضون الساعات الماضية بأن المواطن الذي تم إدراج اسمه ضمن قوائم المستفيدين من منحة العمالة 2020 سوف تصل له رسالة نصية على هاتفه المحمول وذلك من رقم “2030” والتابع لمجلس الوزراء من أجل إخباره بكافة التفاصيل التي تخص مكان وموعد صرف دفعة منحة العمالة الغير منتظمة لشهر نوفمبر 2020 خلال الساعات المقبلة.

بداية صرف منحة العمالة دفعة نوفمبر بالرقم القومي

أكدت مصادر مسؤولة في وزارة القوى العاملة في الساعات الماضية بأنها قد قررت بداية عمليات صرف الدفعة خلال الـ24 ساعة المقبلة وذلك عبر مكاتب البريد في مختلف المحافظات، وهذا عقب الانتهاء من تجهيز أسماء المستفيدين من منحة العمالة الغير منتظمة لشهر نوفمبر 2020 وهذا في ظل وجود ملايين الطلبات التي تم التقدم بها في غضون الشهور الماضية من قبل المواطنين من فئة العمالة غير الثابتة.

وأشارت وزارة القوى العاملة بأنه يتوجب على المواطنين انتظار وصول رسالة نصية توضح موعد صرف دفعة المنحة خلال الأيام المقبلة وهذا تمهيدًا للذهاب إلى مكتب البريد القريب من محل إقامة المواطن وبدء صرف الدفعات الجديدة من المنحة في غضون الساعات القادمة على أقصى تقدير.