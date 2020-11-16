“رسمي” أعرف موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة 500 جنيه برقم البطاقة الدفعة الرابعة نوفمبر 2020

الدمام - رهف القحطاني - يعد موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة 500 جنيه هو من يتصدر حديث الشارع المصري خلال الساعات الجارية، وهذا عقب إعلان وزارة القوى العاملة عن بدء أولى خطوات ومراحل صرف دفعة نوفمبر 2020 من منحة العمالة خلال منتصف شهر نوفمبر الجاري، وهذا بعد نهاية مرحلة التسجيل في المنحة خلال بدايات الشهر الجاري، وكذلك تمت عملية مراجعة طلبات التسجيل من قبل الوزارة والاستقرار على أسماء المقبولين في منحة العمالة شهر نوفمبر 2020 والذي يحق لهم صرف الدفعة في الساعات المقبلة.

موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة 500 جنيه

أكدت مصادر مطلعة بوزارة القوى العاملة بإن صباح اليوم الاثنين الموافق 16 نوفمبر 2020 سوف يشهد إطلاق أولى مراحل صرف الدفعة الرابعة من المنحة، وهي إرسال الرسائل النصية إلى أرقام الهواتف الشخصية الخاصة بالمواطنين الذين قاموا بالتسجيل في منحة العمالة وتمت الموافقة على طلباتهم نظرًا لكونهم من مستحقي الدعم الحكومي.

وأوضحت وزارة القوى العاملة بأن عمليات صرف المنحة في الدفعة الرابعة ستكون عبر مكاتب البريد المختلفة كما كان الحال خلال الثلاث دفعات السابقة.

طريقة استعلام منحة العمالة دفعة نوفمبر 2020

جرت العادة بأن يتم الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة شهر نوفمبر 2020 من خلال موقع وزارة القوى العاملة عبر شبكة الإنترنت وذلك باستخدام البيانات الشخصية للمستفيدين وعلى رأسها رقم بطاقة الرقم القومي وهذا عن طريق اتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى موقع وزارة القوى العاملة عبر شبكة الإنترنت.

في الصفحة الرئيسية أبحث عن أيقونة منحة العمالة الغير منتظمة.

اضغط على استعلام المنحة ثم اكتب رقم المستفيد المراد الاستعلام عنه.

اضغط على استعلم.

انتظر عرض النتيجة ومعرفة ما إذا كان هذا الشخص من بين المستفيدين من المنحة أم من غير مستحقي الدعم.

رابط موقع وزارة القوى العاملة 2020

يعد موقع وزارة القوى العاملة الرسمي هو الجهة المختصة بتسجيل طلبات منحة العمالة وكذلك الاستعلام عن مواعيد صرف الدفعات خلال الشهور المقبلة، وذلك حيث تحرص الوزارة على توفير عدد من الخدمات الإلكترونية الجديدة والمميزة عبر موقعها الإلكتروني لكل المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

ويمكن للجميع الآن زيارة رابط موقع وزارة القوى العاملة والاستعلام عن موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة 500 جنيه لكل المستفيدين من دفعة شهر نوفمبر وذلك عبر الرابط التالي: “من هنا“.