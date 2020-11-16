“تابع” عروض كارفور بلاك فرايدي الجمعة البيضاء 2020… وخصومات تصل لـ75% على هذه السلع والمنتجات

الدمام - رهف القحطاني - عروض كارفور بلاك فرايدي الجمعة البيضاء 2020 من بين أكثر العروض المنتظرة من قبل المواطنين والمستهلكين في مختلف أنحاء الوطن العربي، حيث يقوم متجر كارفور بطرح العديد من الخصومات والتخفيضات على السلع المتوفرة لدي داخل مختلف الفروع أثناء فترة عروض الجمعة البيضاء وذلك بهدف زيادة نسبة المبيعات والاستفادة من الرغبة الموجودة لدى المواطنين في الشراء خلال فترة البلاك فرايدي.

عروض كارفور بلاك فرايدي الجمعة البيضاء 2020

انطلقت عروض كارفور الجديدة منذ الأول من شهر نوفمبر 2020 وتستمر حتى أول شهر ديسمبر المقبل، وخلال هذه الفترة يواصل المتجر الشهير طرح خصومات وعروض يومية لكل المستهلكين وذلك من خلال كافة فروعه على مستوى الوطن العربي، وتشمل هذه العروض خصومات على عدد كبير من السلع المختلفة سواء كانت أجهزة منزلية أو أجهزة إلكترونية والهواتف المحمولة والملابس والأحذية والأدوات الرياضية وأدوات التجميل.

ويذكر بأن متاجر كارفور منتشرة في جميع أنحاء العالم العربي، وتستقبل الملايين من المواطنين بشكل يومي، ولذا فإن عروض الجمعة البيضاء لدى كارفور تحظى بأهمية كبيرة لدى المستهلكين الراغبين في شراء احتياجاتهم الأساسية من خلال هذه المتاجر في فترة عروض بلاك فرايدي.

عروض الجمعة البيضاء في كارفور 2020

قال المسؤولون عن متجر كارفور في الوطن العربي، بأنه يمكن لكل المواطنين الراغبين في شراء احتياجاتهم الأساسية واليومية من خلال فروع كارفور الدخول إلى موقعهم الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت والإطلاع على كافة عروض كارفور بلاك فرايدي الجمعة البيضاء 2020 طيلة أيام شهر نوفمبر الجاري.

وقد جاء موقع متجر كارفور والمخصص لكشف عروض البلاك فرايدي على هذا النحو التالي: “من هنا“.

الجدير بالذكر بإن أغلب الخصومات والعروض على السلع المختلفة في متاجر كارفور خلال فترة بلاك فرايدي أو الجمعة البيضاء تبدأ من 30% وتصل حتى 70% في بعض السلع والمنتجات.

أقوى عروض بلاك فرايدي 2020

بدأت المواقع الإلكترونية في نشر العروض والتخفيضات التي بدأت المتاجر في تقديمها للمواطنين خلال فترة الجمعة البيضاء شهر نوفمبر 2020، حيث تشارك في هذه العروض مجموعة كبيرة من المتاجر والمحال التجارية والمطاعم والمولات في الوطن العربي بشكل عام وخاصة في مصر والمملكة العربية السعودية.

وكانت أبرز المتاجر الإلكترونية التي تقدم عروض بلاك فرايدي مميزة للمواطنين وبخصومات غير مسبوقة تصل لنحو 70% في بعض الأحيان كلًا من: