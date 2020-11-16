manpower منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة شرح الاستعلام وزارة القوي العاملة

الدمام - رهف القحطاني - تعد منحة العمالة الغير منتظمة هي أحد اهم الأشياء التي قد تم طرحها من قبل وزارة القوى العاملة وقد تم صرف ثلاث دفعات للعمالة الغير منتظمة في خلال الشهور الماضية بدءاً بظروف الكورونا ومراعاه للعمالة التي تكون غير مثبته في الشركات الخاصة، وقد أعلنت وزارة القوي العاملة أن الدفعة الرابعة للعمالة الغير منتظمة سوف تصدر أسمائها عن طريق المكاتب البريدية، ويتم استعلام المواطنين في جميع محافظات جمهورية مصر العربية بالرقم القومي، ونتابع معكم تفاصيل الاستعلام عنها من خلال موقع وزارة القوي العاملة.

منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة

وقد إزدادت الان محركات البحث في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية عن العمالة الغير منتظمة حيث انه حسب تصريحات وزارة القوي العاملة فإن المنحة سوف يتم صدورها تدريجياً إبتداء من صباح اليوم الإثنين الموافق السادس عشر من شهر نوفمبر الجاري لعام 2020، ونحن خلال الساعات القادمة سوف نقوم معكم برصد التفاصيل الكاملة لصرف العمالة للمواطنين المتضررين من كورونا، ومن يريد الاستعلام عن شيء بخصوص تسجيلات المنحة عليه ان يقوم بزيارة موقع وزارة القوي العامة من هنا.

شرح الاستعلام عن العمالة الغير منتظمة

أولاً : الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة الموضح للجميع في اعلى المقالة.

ثانياً: التوجه نحو خانة العمالة الغير منتظمة.

ثالثاً: الدخول إلى توقيت صرف العمالة، وكتابة الرقم القومي الخاص بالمستحق للعمالة المسجل بها.

وأخيراً الضغط على النتيجة والانتظار.

كما أنه أيضاً يمكن للمواطنين الاستعلام عن العمالة من خلال الرقم القومي عبر المكاتب البريدية في جميع محافظات جمهورية مصر العربية.