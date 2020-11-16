“الموعد النهائي” صرف منحة العمالة الغير منتظمة الـ500 جنيه بالاسم والرقم القومي رابط موقع القوى العاملة

الدمام - رهف القحطاني - يبدأ صرف منحة العمالة الغير منتظمة منحة الـ500 جنيه بالاسم والرقم القومي من خلال مكاتب البريد المختلفة وذلك في غضون الساعات المقبلة بحسب ما أكده مصدر مسؤول في وزارة القوى العاملة خلال الفترة الماضية، وهذا بعد انتهاء الوزارة بشكل رسمي من تجهيز أسماء المستفيدين من الدفعة الرابعة منحة العمالة لشهر نوفمبر 2020 والتي تأتي بعد فترة طويلة من صرف أخر الدفعات في شهر أغسطس الماضي.

منحة العمالة الغير منتظمة 500 جنيه

أنطلق مبادرة صرف مساعدات منحة العمالة في منتصف شهر مايو في العام الجاري بعد تعليمات من السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بشأن رعاية المواطنين والآسر التي تضررت بشكل واضح من الإجراءات الاحترازية التي تم الإعلان عنها من قبل الحكومة المصرية إبان فترة الكورونا.

وكانت قيمة الدفعة الواحدة من منحة العمالة قد وصلت لنحو 500 جنيه مصري، وتصرف من خلال مكاتب البريد المختلفة لكل المستحقين للدعم والذين سجلوا بياناتهم عبر الموقع الرسمي للوزارة على شبكة الإنترنت.

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2020

أوضحت مصادر مسؤولة في وزارة القوى العاملة بأن بداية عمليات صرف الدفعة القادمة من منحة العمالة ستكون خلال شهر نوفمبر الجاري، وتحديدًا بدءًا من يوم الاثنين الموافق 16 نوفمبر 2020، وهذا على أن يكون الصرف من خلال مكاتب البريد المنتشرة في القرى والمدن المختلفة بجميع أنحاء الجمهورية.

ويذكر بأن وزارة القوى العاملة كانت قد أتاحت التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة على مدار الأسابيع الماضية وذلك عبر موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

موقع وزارة القوى العاملة منحة العمالة

يتم معرفة كل التفاصيل التي تخص منحة العمالة غير المنتظمة في دفعتها الجديدة شهر نوفمبر 2020 وذلك عبر رابط موقع وزارة القوى العاملة: “من هنا“، حيث يوفر الموقع مجموعة من الخدمات الإلكترونية لكل المواطنين في مختلف المحافظات، خاصة بخصوص منحة العمالة وكذلك توفير فرص عمل للشباب من مختلف الفئات العمرية ولجميع المؤهلات الدراسية.

خطوات استعلام موعد منحة العمالة الغير منتظمة 2020

عبر موقع وزارة القوى العاملة يمكن لكل المواطنين معرفة التفاصيل التي تخص مواعيد صرف الدفعة الرابعة من منحة العمالة لشهر نوفمبر 2020 وذلك باتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى موقع الوزارة عبر شبكة الإنترنت.

اختر خدمات منحة العمالة ثم خدمة استعلام موعد الصرف.

اكتب الرقم القومي للمستفيد.

انتظر ظهور نتيجة الاستعلام ومعرفة ما إذا كان هذا الشخص مستحق للصرف أم لا.

والجدير بالذكر بإن الحكومة المصرية كانت قد أعلنت عن بدء عمليات صرف المنحة خلال شهر مايو الماضي وبعد ذلك قد تم صرف 3 دفعات للمواطنين من مختلف المحافظات، ومن ثم عادت منحة العمالة غير المنتظمة من جديد بقرار من السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي خلاص منتصف شهر أكتوبر الماضي