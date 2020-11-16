“برقم البطاقة” أعرف موعد منحة العمالة الغير منتظمة 500 جنيه دفعة نوفمبر موقع القوى العاملة

الدمام - رهف القحطاني - معرفة موعد منحة العمالة الغير منتظمة 500 جنيه لدفعة نوفمبر 2020 أصبح هو الشغل الشاغل لقطاع كبير من المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية خلال هذه الأيام، وذلك بعدما تقدم نحو 9 مليون مواطن بطلبات للحصول على مستحقات الدفعة الرابعة من المنحة التي تأتي تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبإشراف من قبل وزارة القوى العاملة بالتعاون مع هيئة البريد المصرية.

موعد منحة العمالة الغير منتظمة 2020

قررت وزارة القوى العاملة بأن تبدأ عمليات إيداع المبالغ المالية في حسابات المواطنين وصرفها برقم البطاقة من خلال مكاتب البريد المختلفة في كل أنحاء الجمهورية خلال يوم الاثنين الموافق 16 نوفمبر 2020 وذلك بحسب ما تم تأكيده من قبل المسؤولين في الوزارة خلال الساعات المقبلة، مؤكدين على كون عدد الطلبات المقدمة من قبل المواطنين في هذه الدفعة كان كبير للغاية ووصل إلى نحو 9 مليون مواطن من فئة العمالة غير المنتظمة في مختلف المحافظات.

استعلام موعد صرف منحة العمالة برقم البطاقة

أصبح بإمكان كل المواطنين المستفيدين من دفعات منحة العمالة الآن إجراء الاستعلام عن توقيت صرف الدفعات القادمة وخاصة دفعة نوفمبر 2020 وذلك عبر موقع وزارة القوى العاملة، وهذا عن طريق اتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى موقع وزارة القوى العاملة عبر شبكة الإنترنت.

اختر خدمة الاستعلام عن موعد منحة العمالة دفعة نوفمبر 2020.

اكتب بيانات المستفيد وأهمها الرقم القومي.

اضغط على استعلم.

رابط موقع وزارة القوى العاملة منحة العمالة 2020

يقدم موقع وزارة القوى العاملة مجموعة مميزة من الخدمات الإلكترونية لكل المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، ومن بين أهم تلك الخدمات، هي خدمة الاستعلام عن موعد منحة العمالة الغير منتظمة دفعة نوفمبر 2020 وذلك من خلال الذهاب إلى الرابط التالي بشكل مباشر: “من هنا“.

كشف أسماء المقبولين منحة العمالة نوفمبر 2020

أعلنت وزارة القوى العاملة بأنها قد انتهت بالفعل من تجهيز أسماء المقبولين والمستفيدين من الدفعة الرابعة منحة العمالة الغير منتظمة 500 جنيه والتي من المؤكد بأن تبدأ عمليات صرفها عبر مكاتب البريد في كل المحافظات خلال منتصف شهر نوفمبر الجاري، على أن تكون عمليات الصرف باستخدام الرقم القومي للمستفيد.

إجراءات صرف منحة العمالة الغير منتظمة نوفمبر 2020

ويذكر بأن عملية صرف دفعة منحة العمالة لشهر نوفمبر 2020 من المتوقع أن تأخذ بعض الوقت داخل مكاتب البريد، ولكن في كل الأحوال يتوجب على المواطنين الالتزام الكامل بالتعليمات الوقائية ومحاولة تجنب الازدحام واتباع كافة الإجراءات الاحترازية لمنع حدوث أي إصابات أو نقل لعدوى الإصابة بفيروس كورونا المستجد بين صفوف المستفيدين من منحة العمالة أثناء عمليات صرف الدفعة الرابعة.

وقالت القوى العاملة في بيان رسمي خلال الساعات الماضية بأنها ستقوم بارسال رسائل نصية إلى أرقام مستحقي الدعم في مختلف محافظات وهذا قبيل البدء في صرف مستحقات الجديدة خلال الشهر الجاري عبر مكاتب البريد بقيمة ٥٠٠ جنيه للمواطن