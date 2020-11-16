“اليوم” استعلام صرف منحة العمالة الغير منتظمة دفعة نوفمبر 2020 بالاسم والرقم القومي رابط موقع القوى العاملة

الدمام - رهف القحطاني - يعتبر خدمة استعلام صرف منحة العمالة الغير منتظمة دفعة نوفمبر 2020 بالاسم والرقم القومي من بين أهم الخدمات المقدمة عبر رابط موقع وزارة القوى العاملة خلال هذه الفترة، حيث أطلقت الوزارة تلك الخدمات بالتزامن مع عودة عملية صرف الدفعات الجديدة من منحة العمالة شهر نوفمبر 2020 بجميع المحافظات خلال الأيام المقبلة عبر مكاتب البريد المختلفة والمنتشرة في كل أنحاء الجمهورية.

استعلام صرف منحة العمالة الغير منتظمة

يعد موقع وزارة القوى العاملة هو الموقع الإلكتروني المختص بكل عمليات الاستعلام عن مواعيد صرف المنحة لشهر نوفمبر 2020 بجميع المحافظات وكذلك عن أسماء المستفيدين من المنحة خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب حرص الوزارة على توفير هذه الخدمات بشكل إلكتروني لمنع حدوث التزاحم بين المواطنين بمختلف المحافظات.

وقد جاءت خطوات الاستعلام عن موعد منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة 2020 على النحو التالي:

سجل دخول إلى موقع وزارة القوى العاملة على شبكة الإنترنت.

اضغط على خدمات استعلام منحة العمالة 2020.

اكتب الرقم القومي في المكان المخصص لذلك.

اضغط على استعلام وعرض النتيجة.

الجدير بالذكر بأن وزارة القوى العاملة كانت قد أعلنت في وقت سابق عن كونها ستقوم بإرسال رسائل نصية إلى المواطنين في مختلف المحافظات، وذلك بهدف تنيبهم بمواعيد صرف الدفعة الجديدة من الدفعة خلال الأيام المقبلة.

موعد منحة العمالة الغير منتظمة نوفمبر 2020

من المتوقع بأن تبدأ عمليات صرف دفعة شهر نوفمبر من منحة العمالة غير المنتظمة 2020 خلال منتصف الشهر الجاري، وبحسب التقارير فإن اليوم الاثنين سيكون مخصص لإرسال الرسائل النصية للمواطنين المسجلين على أرقام هواتفهم المحمولة من أجل إطلاعهم بكافة تفاصيل المنحة وأسماء المستحقين لها.

رابط موقع القوى العاملة منحة العمالة نوفمبر

خصصت الحكومة المصرية موقع وزارة القوى العاملة ليكون هو المسؤول عن منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة وباقي الدفعات المقبلة، حيث يمكن من خلالها الموقع القيام بعملية الاستعلام عن أسماء المقبولين في المنحة وكذلك يمكن معرفة كافة التفاصيل التي تخص صرف الدفعة الجديدة في هذه الأيام عبر مكاتب البريد بمختلف أنواعها