“الآن” استعلم موعد منحة العمالة الغير منتظمة 500 جنيه بالرقم القومي دفعة نوفمبر رابط موقع القوى العاملة

الدمام - رهف القحطاني - أصبح موعد منحة العمالة الغير منتظمة 500 جنيه بالرقم القومي هو حديث وموضوع الساعة في الرأي العام داخل مصر خلال هذه الأيام، وذلك بالتزامن مع إعلان وزارة القوى العاملة بشكل رسمي عن صرف دفعات جديدة من المنحة خلال الشهور الجارية، وهذا في ظل رغبة الحكومة بتقديم الدعم المادي للمواطنين الذين تضرروا بشكل واضح من تباعات انتشار فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تم اتخاذها خلال الموجة الأولى لانتشار الكورونا.

موعد منحة العمالة الغير منتظمة 500 جنيه

قالت وزارة القوى العاملة بأن عملية صرف الدفعة الجديدة من منحة العمالة ستكون في شهر نوفمبر الجاري، وتحديدًا خلال الأسبوع الثالث من هذا الشهر من خلال مكاتب البريد المنتشرة في كل أنحاء الجمهورية، ولكن ستكون على عدة مراحل مختلفة، حيث في البداية ستصل رسالة نصية إلى هاتف الشخص المستحق للدعم من أجل إطلاعه بكافة تفاصيل المنحة وموعد استحقاقها، وبعد ذلك سيقوم المواطن بصرف المستحقات المالية والبالغة 500 جنيه في الدفعة الواحدة من خلال أي مكتب أو فرع بريد قريب من محل إقامته.

استعلام منحة العمالة غير المنتظمة دفعة نوفمبر 2020

في بعض الأحيان يتم يرغب البعض في معرفة مواعيد صرف الدفعة المقبلة من منحة العمالة الغير منتظمة لشهر نوفمبر 2020 بشكل إلكتروني بدلًا من الذهاب إلى مكاتب الوزارة، وهذا بعدما جرت العادة بأن تتم عمليات الصرف باستخدام بطاقة الرقم القومي للشخص المستفيد على موقع القوى العاملة.

وكانت طريقة الاستعلام عن مواعيد منحة العمالة 2020 على النحو التالي:

اذهب إلى موقع وزارة القوى العاملة عبر شبكة الإنترنت من خلال الرابط التالي: “من هنا”.

اضغط على الخدمات العامة للوزارة ثم على منحة العمالة 2020.

اكتب كل البيانات الشخصية المطلوبة وعلى رأسها رقم البطاقة الخاصة بالمستفيد.

اضغط على عرض نتيجة الاستعلام.

يذكر بأن وزارة القوى العاملة كانت قد بدأت عمليات صرف الدفعة الأولى من منحة العمالة خلال منتصف شهر مايو الماضي، ومن ثم استمر صرف الدفعات حتى وصلنا للدفعة الثالثة في شهر أغسطس، وينتظر المواطنين الآن في كل أنحاء الجمهورية صرف الدفعة الرابعة والمقرر لها شهر نوفمبر الجاري.