الدمام - رهف القحطاني - تتصدر محاولات بحث الكثير عن رابط موقع القوى العاملة موقع منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة نوفمبر 2020 بالرقم القومي على المواقع الإلكترونية، وذلك بعد قيام وزارة القوى العاملة بالإعلان عن البدء في صرف مستحقات الدفعة الرابعة من منحة ال٥٠٠ جنيه، المقرر صرفها للعمالة الغير منتظمة بدءاً من يوم الاثنين الموافق ١٦ نوفمبر ٢٠٢٠، كما أتاحت للمواطنين الاستعلام عن أسماء المستحقين من خلال رابط مخصص عبر موقع الوزارة على شبكة الانترنت.

الرفعة الرابعة منحة العمالة الغير منتظمة

حرصاً من الدولة على مساعدة محدودي الدخل، واستكمالاً لما بدأته من تقديم مساعدات مالية تقدر بمبلغ ٥٠٠ جنيه للمتضررين من العمال الغير منتظمين إثر انتشار فيروس كورونا، وما خلفه من فقدان الكثير لوظائفهم، أكدت الوزارة على قيامها بإرسال رسائل نصية للمواطنين المستحقين للمنحة من رقم 2030 ، وتشمل تلك الرسائل جميع التفاصيل الخاصة بموعد صرف المنحة الدفعة الرابعة، وعلى المستحقين التوجه بعد ذلك إلى مكاتب البريد الأقرب إليهم، ثم تقديم بطاقة الرقم القومي لموظفي البريد، للتأكد من صحة وسلامة البيانات ثم القيام بصرف المنحة في عدة دقائق.

طريقة تسجيل العمالة الغير منتظمة

بدأت عمليات تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة منذ بداية العالم الحالي 2020، وذلك لتضرر الكثير من ذوي المهن الحرة والحرف من الكساد الاقتصادي الذي خلفه وباء كوفيد ١٩، حيث أعلنت الحكومة عن صرف مبلغ قدره ٥٠٠جنيه لمدة ثلاثة أشهر، والتي تم تمديدها حتى نهاية هذا العام بناءً على توجيهات من الرئيس، وفيما يلي خطوات التسجيل في المنحة:

الانتقال إلى الموقع الخاص بوزارة القوى العاملة والضغط على الرابط الخاص بموقع الوزارة هنا .

اختيار عبارة استعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة.

كتابة الرقم القومي للشخص المستحق.

الضغط على كلمة استعلام.

سوف تبدأ عمليات التسجيل في المنحة الدفعات الجديدة بعد الانتهاء من صرف الدفعة الحالية.

وبذلك نكون أشرنا إلى رابط موقع القوى العاملة موقع منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة نوفمبر 2020 بالرقم القومي لكي يتمكن المواطنين من الاستعلام عنها بكل سهولة من خلال موقع الوزارة.