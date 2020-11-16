8 أساتذة من جامعة حلوان بقائمة ستانفورد لأفضل علماء العالم

أعلن الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان عن إدراج 8 علماء من الجامعة فى قائمة جامعة ستانفورد الأمريكية لأفضل علماء العالم، وقدم التهنئة لعلماء الجامعة مثمنا الدور الذى يبذلونه فى النهوض بالبحث العلمى، وإسهاماتهم العلمية والبحثية فى إثراء الحركة العلمية داخل الجامعة وخارجها ، والعمل على تطوير جودة الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا من حيث الكم والكيف مما يسهم فى ارتقاء جامعة حلوان فى التصنيفات الدولية.





وأوضح الدكتور محمد القصاص مدير وحدة التصنيف الدولى ومستشار البحث العلمى، فى بيان له نشرته الصفحة الرسمية للجامعة اليوم الإثنين، أن جامعة ستانفورد الأمريكية أصدرت مؤخرًا قائمة بأسماء "أعلى 2% من علماء العالم" واحتوت القائمة على 396 عالما مصريا من مختلف الجامعات والمراكز البحثية من بينهم ثمانية علماء من جامعة حلوان فى سبعة مجالات وهى الطاقة، والسموم، والطفيليات، والبوليميرات، والمواد، و التعدين، والكيمياء العضوية.

وتم الاختيار وفقا لمعيار الأكثر حصولا على استشهادات مرجعية فى مختلف فروع المعرفة وعددهم حوالى 160 ألف عالم من 149 دولة وذلك اعتماداً على قاعدة بيانات Scopus فى 22 تخصصا علميا و176 تخصصا فرعيا للباحثين الذين نشروا ما لا يقل عن 5 أوراق بحثية، وقد اعتمدت القائمة على حساب معدلات الاستشهادات المرجعية ومؤشر هيرش والذى يعد أحد مؤشرات قياس الإنتاجية العلمية للباحثين.

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