الوطنية للانتخابات: استئناف الدعاية لجولة الإعادة وبدء تلقى الطعون

استأنف صباح اليوم الإثنين، مرشحى المرحلة الثانية الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة بالانتخابات البرلمانية فى 13 محافظة، والتى تنتهى 2 ديسمبر مع بدء فترة الصمت الانتخابى بعد إعلان النتيجة أمس.





وتنتهى فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين بالمرحلة الثانية يوم 2 ديسمبر المقبل تمهيدا لطبع بطاقات الاقتراع بالخارج. وضعت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، ضوابط لطعن المرشحين على نتيجة الانتخابات البرلمانية. وأوضحت الهيئة انه بعد إعلان النتيجة يحق للمرشحين الطعن امام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة وذلك خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة، بحد أقصى 17 نوفمبر الجارى، ويكون الطعن مشفوعا بكافة المستندات. وتفصل المحكمة الإدارية العليا فى الطعون المقدمة من المرشحين الخاسرين أو على الفائزين والخائضين لجولة الإعادة، لمدة 10 أيام من 18 وحتى 27 نوفمبر، وترسل الأحكام للهيئة الوطنية للانتخابات. وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أمس نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الثانية والتى وأجريت عملية الانتخابات بها فى دوائر 13 محافظة وهى "القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء".

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