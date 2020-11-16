صور.. إزالة أجزاء من عقار آيل للسقوط شرق الإسكندرية

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وقالت جيهان مسعود، رئيس حى المنتزه أول، إن العقار رقم 31 من شارع 12 بأرض سباهى، مكون من 3 طوابق، وخالى من السكان، ويمثل خطورة على المواطنين.
وأضافت مسعود، أنه تم إزالة الأجزاء الآيلة للسقوط من العقار المشار إليه، مشيرة إلى أن العقار صادر له قرارات هدم من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.
وأشارت رئيس حى المنتزه أول، إلى أنه تم تكليف لجنة الإزالة باستمرار العمل هدم العقارات والمباني الصادر لها قرارات من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وتمثل خطورة داهمة.
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