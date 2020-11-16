مدير السياسة الدولية: مازالت التساؤلات مطروحة حول النظام الانتخابى الأمريكى

قال خالد حنفى، مدير تحرير مجلة السياسة الدولية، إن التغيير الذى حدث بأمريكا بعد الانتخابات الرئاسية، داخل الولايات المتحدة وخارجها، دفع البعض لطرح سؤالاً بشأن المشهد الذى حدث وما أظهره من نتائج.





جاء ذلك خلال ندوة مجلة "السياسة الدولية"، والتى حملت عنوان "ما بعد فوز بايدن: تداعيات نتائج الانتخابات الأمريكية، بالجلسة الأولى بعنوان: "محددات وتوجيهات السياسة الخارجية الأمريكية"، والتى يرأسها الدكتور خالد حنفى. وأشار حنفى إلى أن فكرة التغيير بدأ يثير لدى البعض مخاوف فى ظل أيضا فرص يجب أن نعظمها، مضيفًا: "صحيح أن بايدن فاز إلا أن التساؤلات تظل مطروحة عن النظام الانتخابى الأمريكى بعد النتيجة إذ إن نسبة التصويت لترامب تشير إلى أن أفكاره صحيحة ومنتشرة". وتابع أن البعض يفكر بالتمنى إلا أن السياسة الدولية قائمة على مصالح ثابتة، ومواقف أيضًا، مشيرًا إلى أن ترامب حينما كان رئيسًا لم يكن ذاته ترامب الذى كان نائبا للرئيس.

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