جامعة جنوب الوادى: إنشاء أكاديمية هواوى لتطوير مهارات الشباب فى العمل الحر

وأوضح رئيس جامعة جنوب الوادى فى بيان اليوم الإثنين أنه سيتم تدريب طلاب وخريجى الجامعة من خلال خبراء دوليين من شركة هواوى، كما سيتم الحصول على شهادات معتمدة من جهات لها مصداقية يعترف بها سوق العمل.
من جانبه، أكد مدير مركز التطوير الوظيفى بالجامعة الدكتور محمد عمران أن إنشاء أكاديمية هواوى يزيد من فرص التنافسية داخل جامعة جنوب الوادى خصوصا بعد إنشاء فرع لمعهد تكنولوجيا المعلومات "ITI" بالحرم الجامعى.
وأضاف أن ذلك يوفر فرصا أكثر لطلاب وخريجى الجامعة فى اختيار مسارهم الوظيفى، إذ تتيح الأكاديمة فرص التدريب الصيفى وربط الخريجين بشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لتأهيلهم لسوق العمل.
وأشار إلى أن إنشاء الأكاديمة يهدف إلى نشر ثقافة العمل الحر Freelancing وهو الاتجاه الذى تدفع إليه الدولة لخلق فرص عمل جيدة وتقليص نسبة البطالة لدى الشباب.
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