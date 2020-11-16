التموين: جميع السلع التموينية المطروحة بالأسواق آمنة تماما

نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تردد فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء حول تداول عبوات زيت غير صالحة للاستهلاك بالمنافذ التموينية.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتداول عبوات زيت غير صالحة للاستهلاك بالمنافذ التموينية، مُشددةً على أن جميع السلع التموينية سواء المطروحة بالمجمعات الاستهلاكية أو محال البقالة التموينية أو فروع جمعيتى بما فيها الزيت آمنة وسليمة تماما، وتخضع للفحص والرقابة من قبل الجهات المعنية، للتأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات التموينية والصحية الخاصة بالسلع، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حال رصد أى مخالفة.



وفى سياق متصل، أوضحت وزارة التموين أن هناك مخزونا استراتيجيا من السلع الأساسية لدى المنافذ التموينية، يكفى احتياجات المواطنين لعدة أشهر مقبلة، مثل "الزيت، والسكر، والأرز، والمكرونة، والبقوليات، والشاى" وغيرها من السلع التى يتم صرفها لأصحاب البطاقات التموينية شهريا، فضلا عن طرح الوزارة كميات كبيرة من السلع المختلفة ليختار منها المواطن صاحب بطاقة الدعم وفقا لاحتياجات أسرته وكذلك لعدد الأفراد المقيدة على بطاقة الدعم الخاصة به.

وناشدت "التموين" جميع وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وفى حالة وجود أى شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية فى المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.