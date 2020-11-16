الكهرباء: 2 مليون و135 ألف وحدة عقارية طلبت تركيب عدادات كودية

تلقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة تقريرا يوضح الإحصائيات الى تلقتها المنصة الإلكترونية للوزارة، وذلك فى إطار المتابعة الدورية لخدمات الكهرباء.





وأوضح التقرير أنه منذ تفعيل المنصة من أول يوليو الماضى وحتى 16 نوفمبرالجارى، وتستقبل المنصة حوالى 60 ألف زائر يوميا من خلال أجهزة الحاسب الآلى واجهزة التليفونات المحمولة.

وتلقت المنصة حتى الآن حوالى 900 ألف طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية لعدد من الوحدات العقارية بلغ حوالى 2.135 مليون وحدة "2 مليون و135 ألف وحدة عقارية".

وشملت الطلبات جميع شركات توزيع الكهرباء التسع، وتستمر الشركات فى إستكمال الإجراءات التنفيذية المطلوبة لتركيب العدادات.

وتستقبل المنصة أيضا عددا كبيرا من الاستفسارات ويتم الرد عليها مباشرة من خلال خدمة الإستفسارات والشكاوى على المنصة الإلكترونية.

وأكد الدكتور شاكر ضرورة الاهتمام بسرعة ودقة ووضوح الرد على استفسارات المواطنين وحل شكواهم.

كما أكد استمرار تلقى المنصة لطلبات التحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية حتى نهاية نوفمبر الجارى.

يأتى ذلك فى إطار الإهتمام الذى توليه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحسين وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية.