رئيس أكاديمية البحث العلمى يشهد انطلاق الأسبوع العالمى لريادة الأعمال 2020

افتتح الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا الأسبوع العالمى لريادة الأعمال 2020، اليوم الإثنين، بحضور عمرو أبو العزم رئيس جين مصر، والدكتور أحمد شلبى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب فى تطوير مصر، والدكتورة غادة خليل مدير مشروع رواد 2030.





وقال الدكتور محمود صقر فى كلمته خلال الافتتاح، إن الأكاديمية أطلقت برنامج "نوادى ريادة الأعمال" من خلال قمة مصر لريادة الأعمال العام الماضى، والذى وافق عليه مجلس الأكاديمية فى دورته رقم 172، وقد بلغ عدد الجامعات التى تم انشاء نوادى ريادة الأعمال بها 33 جامعة فى المرحلة الأولى، كما تم تدريب 70 عضو هيئة تدريس وإعداد دورات تدريبة لعدد 6500 طالب من خلال نادى ريادة الأعمال بالجامعات.

وأضاف أنه تم احتضان 50 فكرة ومشروعا فى الحاضنات التابعة للجامعات، بالإضافة إلى تدريب 583 طالبا وطالبة من 25 جامعة من خلال مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار إلى أنه تم إطلاق حملة "ابدء مستقبلك" فى نوادى ريادة الأعمال بالجامعات وحضور 1000 طالب و50 عضو هيئة تدريس من خلال مبادرة رواد 2030، لافتا إلى تعاون الأكاديمية مع مشروع رواد النيل التابع للبنك المركزى وجامعة النيل فى مسابقات ريادية لرواد أعمال لتدريب 58 طالبا بقيمة جوائز احتضان 3 شركات فى حاضنة أعمال رواد النيل بجامعة النيل.

وأكد أن الأكاديمية أطلقت المرحلة الثانية حتى يتم إدراج الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمراكز البحثية التى لم تدخل فى المرحلة الأولى.

وقال صقر إنه فى ضوء هذه الأهداف، تقدم الأكاديمية حزمة برامج وأنشطة موجهة إلى دعم الابتكار وريادة الأعمال بما يحقق نمو اقتصادى قائم على المعرفة والابتكار مثل برنامج دعم مشروعات التخرج، أكاديمية الشباب المصرية للعلوم، برنامج علماء الجيل القادم، البرنامج التليفزيونى "القاهرة تبتكر"، معرض القاهرة الدولى للابتكار، رالى القاهرة الدولى للسيارات الكهربائية، صندوق رعاية الموهوبين والمبتكرين من النشء والشباب، بنك الابتكار المصرى، برنامج منح شباب الباحثين الأفارقة، وبرنامج المستقبل الفنى.

وكشف عن عدد برامج الحاضنات التكنولوجية ، الذى وصل إلى 20 حاضنة بتمويل 70 مليون جنيه، ويتم احتضان أكثر من 130 شركة منذ عام 2016 وحتى الآن، وتم تخريج 103 شركات تكنولوجية ناشئة بالفعل.

وفى ختام حفل الافتتاح، تم تكريم الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى من جين إيجيبت "هى المؤسسة الرسمية لإستضافة الأسبوع العالمى لريادة الأعمال مصر"، كونه راعى وداعم لريادة الأعمال من خلال برنامج التايكو ونوادى ريادة الأعمال، كما تم اضافة التايكو والنوادى على خريطة البيئة الداعمة لريادة الأعمال المصرية وتم إطلاق الإصدار السادس من أول خريطة تفاعلية للبيئة الداعمة الإيكوسيستم لريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة فى مصر.