أدى الأنبا أنجيلوس، أسقف كنائس شبرا الشمالية، اليوم الإثنين، صلاة القداس الإلهى.



أدى الأنبا أنجيلوس، أسقف كنائس شبرا الشمالية، اليوم الإثنين، صلاة القداس الإلهى. ودشن الأنبا أنجيلوس كنيسة الشهيد مرقوريوس أبى سيفين والسمائيين بأرض أيوب، بمشاركة كهنة الكنيسة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأنبا أنجيلوس يدشن كنيسة أبى سيفين بشبرا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.