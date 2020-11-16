الاتحاد الأوروبي يستنكر إعادة فتح منتجع فاروشا في قبرص ويدعو تركيا للتصرف بمسؤولية

استنكر الاتحاد الأوروبى، التصرفات التركية التى تتعارض مع الشرعية الدولية فى قبرص، والتى تمثلت فى إعادة فتح منتجع فاروشا في قبرص ، ودعا تركيا للتصرف بمسؤولية.

وأدانت قبرص الزيارة المرتقبة للرئيس التركى إلى منتجع ساحلى متنازع عليه فى الجزيرة، في ذكرى تأسيس جمهورية شمال قبرص التركية التى لا تعترف بها سوى أنقرة.

وقال الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، إن زيارة الرئيس التركى المقررة أمس الأحد إلى شمال قبرص ومدينة فاروشا المحتلة، من جانب تركيا، تمثل "استفزازا غير مسبوق".

وأضاف أنها "تقوّض جهود الأمين العام للأمم المتحدة للدعوة إلى حوار خماسيّ غير رسمي" بين القبارصة اليونانيين والأتراك وأثينا وأنقرة، ولندن القوة الاستعمارية السابقة في الجزيرة.

وتابع أناستاسيادس في بيانه أن تحركات كهذه "لا تساهم في خلق مناخ ملائم وإيجابي لاستئناف محادثات الوصول إلى حلّ" للمسألة القبرصية.