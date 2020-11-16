الزراعة: حصاد الرقابة على المبيدات خلال شهر أكتوبر 2020

أصدرت لجنة الرقابة على المبيدات تقريرا يتضمن الجهود التي قامت بها أجهزة الرقابة على المبيدات بالمعمل المركزي للمبيدات ومديريات الزراعة بالمحافظات وشرطة البيئة والمسطحات والإدارة المركزية لمكافحة الآفات خلال شهر أكتوبر. وقال الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة المبيدات أن التقرير تضمن ضبط 72771 عبوة مختلفة الأحجام والسعات غير مسموح بتداولها بما يوازي كمية 36.386 طن (العبوة سعة 0.5 لتر/ كجم) وأن عدد مرات المرور على محلات الاتجار في المبيدات وهي: 1275 محلا منها 779 محلا مرخصا، 376 محلا غير مرخص، 120 محلا تحت الترخيص. وتم تحرير 51 محضرا للعرض على النيابة العامة.

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