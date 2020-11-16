توزيع أجهزة التابلت وماكينات نقاط البيع قبل تشغيل الكارت الذكي للفلاح بالوادي الجديد

استقبل اليوم الدكتور مجد المرسي عوض - وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد ، الدكتور محمد يوسف غنيم -رئيس الادارة المركزية لشئون المديريات ، و هيثم سيد توفيق - مسئول شركةfinance ( شركة التكنولوجيا لتشغيل المنشات المالية) علي مستوي المحافظة .

وذلك في اطار سعي الدولة لميكنة جميع الخدمات التي تقدم للمواطنين و تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي .

وعقد الدكتور مجد المرسي عوض وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد اجتماع موسع بالمركز الارشادي بمديرية الزراعة مع مستخدمي منظومة كارت الفلاح علي مستوي محافظة الوادي الجديد وذلك بحضور مهندس جابر مدير الادارة الزراعية بالخارجة ، مهندس سمير شريف مدير شئون التعاون ، مهندسة وردة يونس -مدير ادارة التدريب ، دكتورة حنان الطيب رئيس الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح ، مهندسة ايمان حامد مسئول كارت الفلاح بمديرية الزراعة ، مهندسة سامية محمد السعيد مسئول كارت الفلاح بمديرية الزراعة ، مهندسة مني صلاح مسئول كارت الفلاح بمديرية الزراعة ولفيف من المهندسين والمشرفين الزراعين.

بدأ الاجتماع الدكتور مجد المرسي مرحبا بالدكتور محمد يوسف وهيثم وجميع الحضور مهنئا لهم اقتراب موعد انطلاق كارت الفلاح ومشدد علي الجميع سرعه الانتهاء من استيفاء جميع الاستمارات والتعديلات الخاصة بكارت الفلاح قبل انطلاق المنظومة

وقد اشار الى ان عملية الحصر تتم بالتزامن مع تحديث منظومة الري وكذلك الرفع المساحي لذلك لابد من دقة الحصر الفعلي للاراضي ودور المشرف الزراعي المهم في الخروج بهذه المنظومة الي النور والمجهود الذي قام ويقوم به

القي الدكتور محمد يوسف غنيم محاضرة عن الحيازه الزراعيه الالكترونيه (الكارت الذكي للفلاح ) واهم محاورها بالاضافة الى شرح مبسط لاهمية كارت الفلاح والامتيازات التي سوف تقدم للمزارعين و شرح منظومة العمل علي التابلت وماكينات نقاط البيع وكيفية سير العمل وكيفية مواجهة الاعطال وشرح كيفية تسليم الكارت الذكي للفلاح من البنك الزراعي و تعليمات صرف الاسمدة وكيفية تنفيذها بالمنظومة وان المنظومة تسير بدقة متناهية وبمتابعة من المديرية والوزارة

ناقش اهمية دور الجمعيات التعاونية وعدم اقتصار دورها علي توزيع الاسمدة فقط كما نوه لاهمية تقنين المزارعين لاوضاعهم مع الجهات المعنية حيث انه في المستقبل القريب باذن الله لن يتم صرف مستلزمات الانتاج الا بكارت الفلاح بالاضافة الى شرح بالتفصيل اهم المشكلات التي تواجة المشرفين مثل اراضي الورثة واراضي الخريجين وتعديل الحيازات داخل المنظومة وتعديل الاسم والرقم القومي .

عرض هيثم سيد توفيق - مسئول شركةfinance كيفية استخدام التابلت وماكينات نقاط البيع وغدا سوف يتم تدريب مسئولي الجمعيات والوحدات الزراعية بالخارجة علي كيفية استخدامها.

وقام الدكتور غنيم بالرد علي جميع استفسارات المشرفين ومسئولي كارت الفلاح بالادارات والمديرية، كذلك صرح الدكتور مجد بان المديرية سوف تقوم بتنظيم عدة دورات متتابعة لشرح وتبسيط قانون الحيازات.

وفي نهاية الاجتماع تم توزيع اجهزة التابلت وماكينات نقاط البيع لجمعيات الخارجة ومركز باريس وبعض جمعيات المراقبة

والايام القادمة سوف يتم تسليم باقي الجمعيات علي مستوي محافظة الوادي الجديد