إلكترونيا.. 900 ألف طلب لتركيب عدادات الكهرباء الكودية حتى 16 نوفمبر

تلقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة تقريرًا يوضح الإحصائيات الى تلقتها المنصة الإلكترونية،وقد أوضح التقرير أنه منذ تفعيل المنصة حتى 16 نوفمبرالجارى تستقبل المنصة حوالى 60 ألف زائر يوميًا من خلال أجهزة الحاسب الآلى واجهزة التليفونات المحمولة .

تلقت المنصة حتى الآن حوالى 900 الف طلب للتحول من المحاسبة لإستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية لعدد من الوحدات العقارية بلغ حوالي 2,135 مليون وحدة ( 2 مليون و135 ألف وحدة عقارية ).

وشملت الطلبات جميع شركات توزيع الكهرباء التسع ، وتستمر الشركات فى إستكمال الإجراءات التنفيذية المطلوبة لتركيب العدادات .

هذا وتستقبل المنصة أيضًا عدد كبير من الإستفسارات ويتم الرد عليها مباشرة ، وذلك من خلال خدمة الإستفسارات والشكاوى على المنصة الإلكترونية.

وأكد الدكتور شاكر على ضرورة الإهتمام بسرعة ودقة ووضوح الرد على إستفسارات المواطنين وحل شكواهم وإستمرار تلقى المنصة لطلبات التحول من المحاسبة لإستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية حتى نهاية نوفمبر الجارى.

يأتى ذلك فى إطار الإهتمام الذى توليه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحسين وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية .