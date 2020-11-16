سفاح الجيزة وضع السم لزوجته ودفنها مع صديق طفولته لينتحل صفته

اعترف سفاح الجيزة خلال تحقيقات النيابة وأجهزة الأمن بالجيزة، عن جرائمه مستوفاه اعترافاته الطريقة التي قام بها بقتل ضحاياه، وهم زوجاته وصديق طفولته، الذي انتحل صفته ليجول بين الأشخاص متجردا من أي سابقة، ليتمكن من التعرف على النساء وخداعهن باسم مزيف، لسرقة أموالهم.

سفاح الجيزة



تجرد القذافي فرج الملقب بـ سفاح الجيزة من المشاعر والإنسانية، وعزم على ارتكاب جرائم بشعة في حق 4 أشخاص، إذ قتل زوجته تدعى "فاطمة" بالسم ودفن الجثة في شقته في بولاق الدكرور، ليستكمل سلسلة جرائمه عندما سافر إلى الإسكندرية، وانتحل صفة صديق له قتله ودفنه مع زوجته.

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تزوج سفاح الجيزة من عدة سيدات من بينهن طبيبة، للنصب عليهن وسرقتهن وخلال حبسه كان أشقاء القتيل رضا يبحثون عنه بعد اختفائه، لعدم علمهم بمقتله وبعد مرور 5 سنوات اكتشفوا أن أحد الأشخاص يحمل اسم شقيقهم المختفي صادر ضده حكماً بالإسكندرية، وبفحص الأمر اكتشفوا أن المتهم المضبوط ينتحل صفة شقيقهم.

كما أن والد زوجة المتهم الأول كان حرر بلاغًا بغيابها عقب ضبطه في قضية سرقة المصوغات، اعترف باسمه الحقيقي، وبارتكابه الوقائع وأرشد عن مكان دفنهما، وتم استخراج الجثتين، والعثور عليهما هيكلين عظميين.