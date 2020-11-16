الأجواء هادئة في توجو وهذا ما حدث بين البدري وطارق حامد

أشارت تقارير صحفية إلى هدوء الأجواء بشكل كبير في دولة توجو منذ وصول منتخبنا الوطني أمس، وعدم وجود اهتمام كبير بالمباراة كما هو معتاد في المباريات الأفريقية.

ووصل منتخبنا الوطني إلى توجو أمس، وفضل حسام البدري المدير الفني للمنتخب إراحة اللاعبين بسبب الإجهاد الناجم من لعب مباراة السبت والسفر بعدها مباشرةً.

وكانت الأجواء هادئة بشكل كبير في طائرة المنتخب، كما لوحظ حسام البدري وهو يتحدث مع طارق حامد والشناوي وعلي جبر وتخلل الحديث الضحك والفكاهة.

ودخل حسام البدري في وصلات حديث وضحك مع لاعبي وجهاز المنتخب أثناء الرحلة المتجهة إلى توجو، وذلك لتصفية الأجواء وإزالة الضغط من اللاعبين.

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ومن المنتظر أن يواجه منتخبنا الوطني منتخب توجو مساء الغد في تمام الساعة السادسة بتوقيت مصر، في الجولة الرابعة من تصفيات بطولة الأمم الأفريقية 2022.

