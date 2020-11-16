أحمد شوبير يكشف حالة محمد هاني وموعد عودته وموقفه من مباراة النهائي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل حالة محمد هاني - لاعب الأهلي ومنتخب مصر - والذي تعرض للإصابة في مباراة مصر وتوجو والتي أقيمت يوم السبت الماضي، وفاز فيها المنتخب المصري بنتيجة ١-٠.

وقال أحمد شوبير خلال برنامجه الإذاعي صباح اليوم: "تعرض محمد هاني لتصادم خفيف في المباراة، لكنه أكملها وهو يشعر بألم بسيط في ركبته، وهو الأمر الذي شخصه طبيب المنتخب "محمد أبو العلا" على أنه جذع في أربطة الركبة".

وعلى الفور تواصل النادي الأهلي مع ظهيره الأيمن، وأجرى له كل الفحوصات اللازمة، وتبين أنه يعاني من جذع خفيف في أربطة الركبة، ولن تستغرق مدة غيابه كثيرا.

اقرأ أيضا: عاجل .. محمد صلاح يغادر الحجر الصحى ويسافر إلى الجونة



وعن موعد عودة هاني للملاعب، قال شوبير: "هاني سيشارك في التدريبات بدايةً من يوم 22 نوفمبر الحالي، وسيشارك في مباراة النهائي أمام الزمالك".