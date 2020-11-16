انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تداول عبوات زيت غير صالحة للاستهلاك بالمنافذ التموينية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتداول عبوات زيت غير صالحة للاستهلاك بالمنافذ التموينية.

شددت على أن جميع السلع التموينية سواء المطروحة بالمجمعات الاستهلاكية أو محال البقالة التموينية أو فروع جمعيتي بما فيها الزيت آمنة وسليمة تماماً، وتخضع للفحص والرقابة من قبل الجهات المعنية، للتأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات التموينية والصحية الخاصة بالسلع، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حال رصد أي مخالفة.

وفي سياق متصل، هناك مخزونًا استراتيجيًا من السلع الأساسية لدى المنافذ التموينية، يكفي احتياجات المواطنين لعدة أشهر مقبلة، مثل الزيت، والسكر، والأرز، والمكرونة، والبقوليات، والشاي وغيرها من السلع التي يتم صرفها لأصحاب البطاقات التموينية شهريًا، فضلاً عن طرح الوزارة كميات كبيرة من السلع المختلفة ليختار منها المواطن صاحب بطاقة الدعم وفقاً لاحتياجات أسرته وكذلك لعدد الأفراد المقيدة على بطاقة الدعم الخاصة به.

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ناشد مجلس الوزراء، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.