وزير التعليم: "قرار تعطيل الدراسة للدولة وليس للوزارة"

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن قرار يتضمن تعطيل الدراسة هو قرار سيادي للدولة وليس لوزارة التربية والتعليم ولم يتم طرحه على الإطلاق هذا العام الدراسي".

وأشار شوقي، في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم الاثنين، إلى أن لا يوجد ما يستدعي القلق من انتشار ڤيروس كورونا بين الطلاب.

ولفت وزير التربية والتعليم، إلى أن قرار غلق فصل في مدرسة هو قرار "احترازي" لعدم المجازفة وهو ما ينبغي أن يبث الطمأنينة لدى أولياء الامور أن الدولة تتابع وتنفذ كل الإجراءات لحماية الابناء.

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وأوضح، أن الوزارة منحت أولياء الأمور حرية الاختيار بين إنتظام الطالب في الحضور أو تحويله لنظام المنازل وتحمل مسؤولية تعليم نفسه على أن يحضر الامتحانات المؤهلة للصف الدراسي الأعلى.