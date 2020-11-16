رئيس هيئة النيابة الإدارية للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق: مصر ستشهد نهضة تشريعية بدعم مجلس الشيوخ

أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن هيئة النيابة الإدارية صرح من صروح العدالة في مصر، ونأمل بالتعاون الفعال معها من قبل مجلس الشيوخ متمنيا لرئيسها وكافة أعضائها التوفيق والسداد خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك إبان استقباله لرئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشار عصام منشاوي، للتهنئة برئاسة المجلس، مؤكدا علي أن أهل القانون دائما ما يلقون الدعم والمساندة من كافة الجهات والمؤسسات في الدولة المصرية.
من جانبه أكد رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار عصام منشاوي، علي ثقته الكاملة فى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وأن عهده في رئاسة مجلس الشيوخ سيشهد نهضة تشريعية كبيرة لما يمثله من قيمة قضائية كبيرة من القامات القضائية في مصر، متمنيا له التوفيق.
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