لحماية مقدمى الخدمات الطبية.. توزيع 22 ألف قناع واقى لثلاث مستشفيات حكومية

استلمت ٣ مستشفيات حكومية فى محافظتى الشرقية والغربية 22,000 قناع وجه لحماية مقدمي الخدمات الطبية بالمستشفيات الحكومية لمواجهة فيروس " كورونا"، تنفيذًا لمبادرة لافارج مصر بالتعاون مع جمعية خرجات مدرسة الميردى ديو للتنمية المجتمعية.

وتم تسليم الاقنعة لمستشفى بسيون المركزى، مستشفى حميات ومستشفى الصدر بالزقازيق.

وكانت تلك الجهود قد انطلقت من محافظة السويس في شهر ابريل، بتوفير المطهرات والأقنعة للعاملين بالمحافظة، والمساندة في شهر مايو ويونيو الماضي بالتعاون مع بنك الطعام والشفاء المصري للعمالة غير المنتظمة والمشاركة في إصلاح اجهزة التنفس الصناعي في المستشفيات العامة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذى للافارج مصر، سولومن أفيليس، إن تلك المبادرة تسعى لتقديم دورنا في مساندة المجتمع المصرى في مواجهة فيروس كورونا، ودعما للأولويات في إعلاء أهمية الصحة والسلامة.

وأعربت ميراى نسيم رئيسة مجلس إدارة جمعية الميردي ديو للتنمية المجتمعية عن سعادتها للتعاون، كما عبرت عن إستمرار جهود جمعية الميردي ديو للتنمية منذ بداية الأزمة في دعم المنظومة الطبية بتحديد الاحتياجات الفعلية، وتلبيتها وقالت:" نفخر أن تكون الجمعية في شراكة ، وتفخر كونها شريك نجاح على مسار مبادراتها المجتمعية.

تجدر الإشارة إلى أن جمعية خريجات المير دى ديو للتنمية المجتمعية تشرف بأن تكون رئيستها الشرفية الوزيرة غادة والي ، وزير ة التضامن السابق، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة و المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات و الجريمة، و مدير مقر المنظمة الدولية (UNODC) في فيينا، وهي من خريجات المدرسة وقد بادرت بفكرة تأسيس الجمعية في عام 2018.