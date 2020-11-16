أحلام تدخل للصلح بين تامر حسني وبسمة بوسيل

حاولت المطربة أحلام التدخل في الصلح بين الفنان تامر حسني وبسمة بوسيل للتراجع عن فكرة الطلاق، بعدما نصحت تامر أمس في منشور لها بإن يحاول إعادة حياته من جديد.

كتبت أحلام عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلة: "هيرجعوا بإذن الله ولو ما رجعوش هسافر مصر وأصالحهم وهم أحرار تهديد ووعيد وبوكسات الاثنين.. وعلى فكره كل واحد يكتب للتاني حالاً بحبك وبسرعة ويا ويلكم إذا غضبت".

وكانت قد وجهت رسالة خاصة للفنان تامر حسني، قائلة: "شوي مشاكل يا تامر تعدي عشان عيالنا لا تترك حد يتشمت فيكم وكل المشاكل بالتفاهم تنحل".

أعلنت بسمة بوسيل إنفصالها عن تامر حسني، قائلة: "لكل الناس اللي بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعمل احترام سواء في صور أو فيديوهات ياريت تبطلوا تبعتولي حاجة عشان مش فارقلي أي صور".

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وتابعت حديثها قائلة: "أحب أعرفكوا إن إحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق، ياريت تحترموا مشاعر كل واحد فينا وبطلوا على الأقل تبعتولي أي حاجة.. بالتوفيق".

