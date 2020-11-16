خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2020 من خلال موقع دعم مصر tamwin بالاسم ورقم البطاقة التموينية

الدمام - رهف القحطاني - يتصدر محركات البحث في الآونة الأخيرة خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2020 بعد قيام وزارة التموين بعمل العديد من الإجراءات التي من بينها حذف كافة الأشخاص الغير مستحقين للتموين من قبل الدولة وبعدها بدأت بإطلاق طريقة لإضافة المواليد الجدد عبر موقعها الرسمي على شبكة الآنترنت، واليوم سوف نتعرف من خلال موقعنا على كافة التفاصيل المتعلقة ببطاقات التموين.

المواليد الجدد

أعلنت وزارة التموين المصرية أن الفترة التي يُمكن للمواطنين إضافة المواليد على البطاقة التموينية مازالت مستمرة حتى الآن، لذا ينبغي على كل من يرغب في ذلك القيام بإضافة المواليد عن طريق موقع دعم مصر وذلك عن طريق إدخال كافة البيانات المطلوبة بالتفصيل والتأكد من صحتها.

إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

وزارة التموين تسعى لوصول السلع التموينية لمستحقيها ففي الفترة الأخيرة قامت بتصفية كافة الأشخاص الغير مستحقين للحصول على التموين وبعدها بدأت الإعلان عن إمكانية إضافة المواليد ولكن لا يُمكن إضافة أكثر من ثلاث أفراد، لذا سوف نوضح لكم خطوات إضافة المواليد عبر ما يلي:

الانتقال إلى الموقع الرسمي الخاص بدعم مصر من خلال النقر هنا .

. اختيار خدمة تسجيل المواليد ثم إدخال كافة البيانات المطلوبة من اسم ورقم البطاقة بدقة.

يتم إضافة المواليد الجدد وارفاق كاقة الأوراق المطلوبة ثم النقر على تسجيل.

وأخيراً يتم الضغط على كلمة إرسال وسوف يتم مراجعة الطلب والرد بالقبول أو الرفض بعد فحص اللجنة الخاصة بوزارة التموين.

موقع دعم مصر

يبحث مؤخراً كل من يرغب في إضافة مواليد على الرابط الخاص بموقع دعم مصر بعد إعلان الوزارة على إمكانية إضافتهم للحصول على التموين في حالة استحقاقهم له، لذا يمكنك التوجه بشكل مباشر لموقع دعم مصر من خلال الضغط هنا.