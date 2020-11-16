عروض بلاك فرايدي كارفور وجوميا وسوق .. والتخفيضات تصل ل70% على تلك السلع والمنتجات

الدمام - رهف القحطاني - يُتابع كافة الاشخاص عروض بلاك فرايدي كارفور وجوميا وسوق رغبتاً منهم بالاستفاده بجميع العروض على كافة السلعن حيث قام العديد من المتاجر المعروفة مثل جوميا وكارفور بالإعلان عن مجموعة كبيرة من العروض بمناسبة الجمعة السوداء عبر موقعهم الرسمي على الآنترنت، بالإضافة إلى التخفيضات الهائلة على السلع والأجهزة الكهربائي المختلفة وأيضاً الأدوات المنزلية.

عروض بلاك فرايدي كارفور وجوميا

قام كارفور بالإعلان عن كافة السلع التي عليها عروض وتخفيضات تصل إلى 70% عبر موقعها على الآنترنت حرصاً على حياة العملاء في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد.

والجدير بالذكر أن كارفور يسعى لتوصيل المنتج إلى منزلك دون الحاجة للذهاب إليه للحد من انتقال العدوى فكل ما عليك هو التسوق عبر الموقع الخاص بهم واختيار ما ترغب به ثم تقوكم بطلبه وسوف يصل إليك في أسرع وقت ممكن دون حاجتك للذهاب وجاء هذا بناء على الاجراءات الاحترازية الدولية للحد من انتشار العدوى وحفاظاً على صحة الأفراد.

عروض الجمعة البيضاء كارفور

في يوم الجمعة البيضاء تقوم كافة الشركات المعروفة عالمياً بعمل تخفيضات هائلة على الكثير من المنتجات وهذا اليوم يُطلق عليه البلاك فرايدي، وفي العالم العربي معروف بالجمعة البيضاءن ففي هذا اليوم يبدأ التنافس بين التجار والمستثمرين لتخفيض أسعارهم لجذب أكبر عدد مُمكن من العملاء من كل مكان.

فهذا اليوم يُشجع عملية الاستثمار ويسعى لحل الركود الذي يمر به العديد من الدول وخاصة بعد تفشي جائحة كورونا في البلاد، ويستفيد من هذه العروض خاصة الأشخاص المُقبلين على الزواج خلال الفترة القادمة.

إلى هنا نكون قد وصلنا لختام مقالنا وتطرقنا بالحديث عن عروض بلاك فرايدي كارفور وجوميا وذكرنا لكم كافة التفاصيل التي تخص هذا اليوم.