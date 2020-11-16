موقع وزارة القوى لصرف منحة العمالة الغير منتظمة والاستعلام عن موعد منحة ال 500 جنية بالاسم والرقم القومي

الدمام - رهف القحطاني - كثُر التساؤل مؤخرًا حول موقع وزارة القوى صرف منحة العمالة الغير منتظمة، ككل شهر مع اقتراب موعد تلك المنحة تتزايد التساؤلات عن الموعد الذي تم تحديده أو يبحث المستفيدين حينئذً عن الرابط الذي تم تخصيصه للاستعلام عنها، فخدمة الاستعلام تعتبر من الخدمات الإلكترونية الممتازة المقدمة من قِبل وزارة القوى العاملة، إضافة إلى تلك المنحة، وحتى يتثنى لك عزيزي القاريء من معرفة كل التفاصيل الخاصة بتلك المنحة، تابع قراءة التقرير.

موقع وزارة القوى صرف منحة العمالة الغير منتظمة

موقع وزارة القوى صرف منحة العمالة الغير منتظمة من أبرز المواقع الإلكترونية المتميزة، فهي تعمل على تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات الخاصة بمنحة العمالة غير المنتظمة، فمن خلال هذا الموقع يمكنك تسجيل الدخول برقمك القومي واسمك، وسوف يُتاح لك الاستعلام عنها وعن الموعد النهائي لصرفها.

الحكومة المصرية قد أصدرت موعد صرف المنحة النهائي لشهر نوفمبر الحالي، وذلك بواسطة المكاتب البريدية المتواجدة في محافظات جمهورية مصر العربية، وحسب المعلومات التي جاءت من المصادر الرسمية أن المستفيد يمكنه صرف الـ 500 جنيه المقدرة، ابتداء من يوم الأثنين الذي يوافق السادس عشر من شهر نوفمبر الحالي لعام 2020.

الاستعلام عن موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة

إذا كنت ترغب في معرفة بعض التفاصيل عن موقع وزارة القوى صرف منحة العمالة الغير منتظمة، وموعد صرفها، قم بإتباع التعليمات الآتية:-