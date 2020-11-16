رئيس النيابة الإدارية يهنئ عبدالرازق برئاسة الشيوخ: ستحدث نهضة تشريعية كبرى

استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشار عصام المنشاوى، لتقديم التهنئة بمناسبة انتخابه رئيسًا للغرفة التشريعية الثانية.





وأكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أن النيابة الإدارية صرح من صروح العدالة فى مصر، قائلاً: نأمل دائمًا أن يكون هناك تعاون بين مجلس الشيوخ والنيابة الإدارية فهم أهل القانون دائمًا وأبدًا ونتمنى لهم كل التوفيق والسداد. ومن جانبه، قال رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشار عصام المنشاوى: "سعيد بلقاء رئيس الشيوخ فهو قامة قضائية كبيرة ورئاسته للمجلس ستحدث نهضة تشريعية كبيرة".

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