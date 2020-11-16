انطلاق الفوج الثانى لقطار الشباب إلى الأقصر وأسوان.. شروط الاشتراك

وأوضحت "الشباب والرياضة" فى بيان لها اليوم الإثنين شروط الاشتراك فى البرنامج وهى على النحو التالى:

1 - السن من 18حتى 40 سنة ولا يسمح باصطحاب أطفال نهائيا أو أسر.

2 - يتم استبعاد من سبق لهم الاشتراك فى الرحلة بالموسمين الماضيين "شتاء2018 - 2019 وشتاء 2019 - 2020" طبقا للرقم القومى المسجل على موقع الوزارة.

3 - ارتداء الكمامة الطبية إلزامى لجميع المشاركين فى الرحلة بداية من استقلال القطار وفى جميع خطوات ومزارات البرنامج وأماكن الإقامة ووسائل الانتقالات الداخلية وحتى العودة بالقطار.

4 - يتم توقيع الكشف الطبى للمشاركين بمعرفتهم وعلى نفقتهم بما يفيد خلوهم من أمراض القلب والجهاز التنفسى والصرع والأمراض المعدية والمزمنة.

5 - يتم تسليم أصل الكشف الطبى وصورة بطاقة الرقم القومى بالمديرية أثناء سداد اشتراك الرحلة.

6 - يتم الحجز عن طريق الموقع الإلكترونى للوزارة بعد الاطلاع على الشروط والموافقة عليها والتوقيع على الإقرار ولا يعتبر الحجز نهائياً إلا بعد السداد بالمديرية من خلال الرابط الإلكترونى:

https://www.emys.gov.eg/youth/youth_train

7 قيمة الاشتراك 800 جنيه للفرد الواحد تسدد بمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات وذلك بأسبقية السداد للمديرية وليس بأسبقية التسجيل على الموقع.

8- يتم إقامة الفوج بالكامل بالأقصر "الفتيات فى المدينة الشبابية والشباب بمركز التعليم المدنى" لوجود أعمال تطوير بالمنشآت الشبابية بأسوان.

9- يتم تنفيذ البرنامج بأسوان بالأتوبيسات من الأقصر إلى أسوان والعودة للأقصر فى نفس اليوم.

10 - يتم التوريد بالمديريات من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية ظهراً من الأحد إلى الخميس مع إستبعاد الأعياد والعطلات الرسمية.

11- لا يجوز تبديل المشترك بآخر نهائيا ولا يتم رد قيمة الاشتراك فى حالة التغيب عن الرحلة.

12- التجمع لرحلة الذهاب بالقطار من محطة سكك حديد مصر بالقاهرة فى تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا يوم الخميس والتحرك للعودة مساء يوم الأربعاء التالى من محطة سكك حديد الأقصر.

13- تدعم وزارة الشباب والرياضة تكاليف الإقامة والإعاشة والانتقالات ورسوم زيارة الأماكن السياحية المدرجة بالبرنامج.

14- يحق للوزارة إجراء أى تعديل أو تبديل أو حذف بالبرنامج أو أماكن الإقامة طبقاً للظروف الطارئة وتوجيهات مسئولى هيئة الإشراف بالوزارة.

15- يحق لهيئة الإشراف بالقطار إجراء أى تعديل أو تبديل بالأماكن المخصصة لأى من المشاركين بالقطار "رقم العربة ورقم المقعد" أو أماكن الإقامة أو البرنامج طبقاً للظروف الطارئة ومتطلبات التنفيذ.



ووفقا للبيان يشمل البرنامج السياحى لقطار الشباب الآتى: