مصر تدين طرح الاحتلال عطاءات لإنشاء وحدات استيطانية جديدة

أدانت وزارة الخارجية المصرية، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي طرح عطاءات لإنشاء 1257 وحدة استيطانية جديدة، في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واعتبرت الخارجية المصرية ذلك انتهاكًا جديدًا لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأعرب أحمد حافظ، المتحدث باسم الخارجية المصرية، عن قلق بلاده لما ستؤدي إليه تلك السياسات من تقويض لفرص حل الدولتين، وما قد ينتج عنها من عزل للقدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني.

وأشار حافظ إلى أن ذلك سيحول أيضًا دون المضي قدمًا لإنهاء الجمود الحالي في مسألة القضية الفلسطينية.