وزيرة الهجرة تشارك في فعاليات افتتاح الملتقى السنوي العاشر للمسئولية المجتمعية والتنمية...

السفيرة نبيلة مكرم تستعرض أنشطة وزارة الهجرة بالتعاون مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وفقا لرؤية مصر 2030

وزيرة الهجرة تعلن دعمها لمبادرة "القوى العاملة" الخاصة بمساندة صغار الصيادين بالتواصل مع مستثمر مصري باليونان

شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في فعاليات افتتاح الملتقى السنوي للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة في مصر في نسخته العاشرة التي تنعقد تحت عنوان "الاستثمار المسؤول بوابة التعافي والعبور بالأزمات" وذلك بحضور وزيري القوى العاملة والشباب والرياضة، إلى جانب عدد من الخبراء والمهتمين بالعمل التنموي ومنظمات المجتمع المدني.

وفي مستهل كلمتها، وجهت السفيرة نبيلة مكرم خالص التحية والتقدير إلى جميع الحضور، وأكدت أن استراتيجية مصر 2030 تقوم على الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، مشيرة إلى قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعودة وزارة الهجرة والذي يعكس بحق اهتمام القيادة السياسية بالمواطن المصري المقيم بالخارج وضرورة حمايته ورعاية مصالحه.